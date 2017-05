Plan hídrico no cuenta con estudio de factibilidad

El plan hídrico que presentó el martes pasado el gobierno estatal no cuenta con un estudio de factibilidad que sustente la necesidad de construir una presa de esas dimensiones en los municipios de Linares y Montemorelos, señaló Mariano Núñez, especialista en el tema del agua.



“Es necesario que presente la autoridad un estudio de factibilidad, no se trata solo de construir la presa y ya, sobre todo sin tomar en cuenta lo económicos, no hay dinero y no está presupuestado a nivel estatal y federal”, indicó.



Este es un proyecto que suple a Monterrey VI, por lo que están obligados a entregar toda la información y características que éste tiene”, consideró el experto.



El tema del agua lo han estado manejando de manera “oscura”, la información sobre la cancelación de la concesión anterior siguen sin presentarla.



Núñez dijo que el gobierno está obligado a presentar la cancelación de la concesión de Monterrey VI, porque ahora este proyecto de la nueva presa corresponde a una obra específica.



El especialista criticó que hagan a un lado a los académicos e ingenieros hídricos.



Actualmente en el gobierno no existe ningún especialista en el tema hídrico.



“No estamos en contra el proyecto, criticamos el cómo lo están haciendo. En la actualidad en el mundo está prohibido construir presas, debido al deterioro que ocasionan al subsuelo y el ecosistema”, subrayó Núñez.



Lo que quieren es hacer uso de derechos de vías, son escurrimientos federales, estatales y municipales, retenciones de agua que no le corresponde utilizar.



Núñez cuestionó cuántos ejidatarios se verán afectados por la construcción de esta presa.



Para el especialista, al que le correspondía hablar sobre este plan hídrico es a Agua y Drenaje.



“El plan es una improvisación que lamentablemente tendremos que pagar los ciudadanos porque el estado en este momento no tiene dinero, así que de alguna manera sacarán los recursos económicos”, señaló.