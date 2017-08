Pierde Telmex hasta 10 mil mdp anualmente por cambios del IFT

TAMPICO, Tamps.- Con las medidas interpuestas a Telmex por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la empresa pierde anualmente 10 mil millones de pesos, aseguró Francisco Hernández Juárez, líder del sindicato de telefonistas.



“Se busca favorecer a las telefónicas extranjeras, cuando AT&T y Movistar usan la red de Telmex no pagan nada y cuando es al revés se tiene que pagar 300 millones de pesos mensuales porque se subsidia a las extranjeras”, señaló.



Comentó que son 36 mil millones de dólares los que ha invertido Telmex en sus redes.



“Este es un monto que no va a recuperar si tiene que regalar sus servicio y no va poder invertir, además de que no podrá mantener nuestro derechos laborales a salvo”, destacó.



El sindicato pidió que esas empresas paguen lo que corresponde a Teléfonos de México, ya que pierde 10 mil millones de pesos por año por estas medidas que puso el gobierno.



“El riesgo es que se haga inviable el funcionamiento de la empresa y nosotros creemos que no debemos permitirlo, Telmex está pasando por una crisis, pero no está en quiebra, es una empresa rentable con utilidades, pero no podrá funcionar siempre igual, esperamos no tener que hacer un paro y que se garantice el respeto a nuestro derechos”, comentó.



Dijo que tienen un contrato colectivo que es sustentable con la empresa integrada.