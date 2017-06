Pierde industria azucarera con el nuevo acuerdo

La industria azucarera mexicana perdió con el nuevo acuerdo entre México y Estados Unidos, al no incluir principios de libre comercio, por el contrario, “nos están dando trato de colonias africanas”, consideró Enrique Bojórquez Venezuela, director general de la empresa Sucroliq, fabricante de azúcar líquida.



“El acuerdo no ha sido firmado por la parte estadounidense, así que puede caerse. Si no firman, quiere decir que darán otra apretadita más, después de mostrarnos flojitos y cooperando, y si esto sucede, se volvería a renegociar y muy probablemente se ceda más”, advirtió el empresario.



Dijo que es curioso que Canadá no esté en la mesa del acuerdo azucarero.



“Este arreglo nos daría una idea de cómo irá México a renegociar el TLCAN”, señaló Bojórquez Valenzuela.