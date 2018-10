Piden rechazar Tribunal Municipal de San Pedro

Representantes de distintas colonias de San Pedro acudieron ayer al Congreso de Nuevo León para exhortar a los diputados que rechacen la iniciativa con la que el alcalde Mauricio Fernández impulsa la creación de un Tribunal Municipal de Justicia Administrativa.

Los inconformes aseguraron que la propuesta del alcalde viola algunas disposiciones legales, además de que no se consultó con la ciudadanía, por lo que fue impulsada con opacidad.

“Queremos que los diputados no tomen en cuenta y no avalen este tribunal porque el alcalde no nos toma en cuenta, hace las cosas escondidas, ni informándolo a su Cabildo”, dijo Celina Cañada, una de las vecinas que presentaron un escrito a los legisladores.

“El alcalde quieren que le resuelvan este asunto en 15 días y no es posible. Si el Congreso atiende esto en 15 días o 30, pues será porque recibe línea de Mauricio y que los ciudadanos no contamos”.

La creación del Tribunal Municipal de Justicia Administrativa es una iniciativa impulsada por el alcalde de San Pedro, y que fue turnada a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso local, que preside el priísta Álvaro Ibarra.

El pasado martes, Fernández entregó su iniciativa en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo.

Cabe destacar que Miguel Treviño, alcalde electo por la vía independiente, también se ha sumado a los posicionamientos en contra de la creación del Tribunal Municipal.

El 30 de septiembre, Treviño hizo un llamado para que los diputados congelen la propuesta de Fernández, para que posteriormente, se pueda trabajar un Tribunal Municipal por medio de una convocatoria, y en el que se involucre a los ciudadanos de San Pedro.

“No es el momento, ni la manera de hacerlo”, dijo ese día el alcalde electo, que tomará protesta y entrará en funciones el próximo 31 de octubre.