Piden diputados independientes auditar a Salud

La bancada independiente del Congreso estatal solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que audite a la Secretaría de Salud de Nuevo León por no aplicar miles de millones de pesos de recursos federales en programas de salud para beneficio de los nuevoleoneses.



De igual manera, pidió al Gobierno estatal a que instruya a la Contralora General del Estado a fin de que inspeccione el gasto público de la Secretaría de Salud.



La diputada Karina Barrón y el legislador Jorge Blanco presentaron un exhorto ante la Oficialía de Partes del Congreso para aumentar la vigilancia a la Secretaría de Salud, específicamente en el ejercicio 2017.



De acuerdo a la diputada, el subejercicio de recursos provocó un daño a la ciudadanía.



“No hubo beneficio al final de cuentas para ninguno de los ciudadanos”.



Los legisladores informaron que la Auditoría Superior de la Federación detectó diversas irregularidades en el ejercicio 2016 de la Secretaría de Salud.



La ASF detectó malos manejos en recursos del Seguro Popular en 28 Estados durante el 2016 y Nuevo León fue reportado por un posible daño patrimonial debido al subejercicio de recursos, con un monto de 29 millones 444 mil pesos no gastados ni devueltos.



También señaló que la Secretaría no tiene un sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos de no ser eficientes y transparentes en sus recursos.



Es necesario garantizar que los recursos de la Secretaría de Salud sean invertidos en el bien de la ciudadanía, de acuerdo a la Bancada Independiente.



Además, Barrón solicitó a la Auditoría Superior de la Federación que incluya dentro de sus programas de auditoría a la Secretaría.



De igual manera, el exhorto solicita al Estado a que instruya a la Contralora General del Estado a fin de que inspeccione el gasto público de la Secretaría.



“En uno de los exhortos que enviamos al Gobernador pedimos que instruya a la Contralora para que se haga una auditoría e investigue todos los fondos federales que existen, sobre todo en el área de Salud, y que no se ejercieron”, agregó Barrón.