Piden diputados del PRI revertir alza en tarifas de las autopistas

Ante la afectación en la economía de miles de habitantes de los municipios de Juárez y Cadereyta por el aumento de hasta un 13 por ciento de las tarifas de la las autopistas Monterrey – Aeropuerto, Monterrey – Cadereyta y el Anillo Periférico, el Coordinador de los Diputados del PRI, Marco Antonio González, solicitó al gobernador interino dar marcha atrás a esta medida.



La petición fue realizada durante la Diputación Permanente del Congreso del Estado, donde González también destacó que el aumento de las autopistas que son administradas por la Red Estatal de Autopistas (REA) no tiene justificación, ya que estas vías se encuentran en malas condiciones.



“El pasado lunes fui testigo de los incrementos de la REA, iba al aeropuerto y acostumbrado a pagar 36 pesos subió a 41 pesos, si hacemos números eso equivale a un incremento del 13.5 por ciento, muy diferente a los que dice el Estado que fueron incrementos del 6.7 por ciento de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor, no entiendo porque se incrementó al doble”, indicó.



A partir de lunes pasado, los automóviles que transiten por la Autopista Monterrey Cadereyta pagan 57 pesos, mientras que quienes se dirigen hacia el aeropuerto, 41 pesos.



En el Periférico, la cuota para los automóviles es de 155 pesos en la caseta de Lincoln y 121 pesos en la de Apodaca.



Este aumento molestó a los habitantes de los municipios de Juárez y Cadereyta que utilizan diariamente esta vía para trasladarse a sus trabajos.



“La gente que utiliza la autopista tiene que pagar 113 pesos; antes la ida a Cadereyta costaba 100 pesos”, expresó el diputado priista.



Comentó que si la autopista fuera de primera calidad, de primer mundo, tal vez se podría justificar, pero la realidad es está en malas condiciones y no se le brinda el mantenimiento adecuado.



“Queda claro que esa dependencia no ha hecho bien su trabajo, ya que reprobamos la cuenta pública de la REA en diciembre pasado. Salió en los medios de comunicación que hay desvíos por más de 45 millones de pesos y la comprobación de ese posible desvío es la falta de comprobación en el tema de obra pública y donde vemos que da mucho que desear el trabajo de la Red Estatal de Autopistas”, explicÓ.



González agregó que el Congreso había hecho un compromiso de no incrementar ningún tipo de rubro de impuestos o derechos y lo cumplieron, pero al gobierno del estado se le olvidó y “está golpeando duro, muy duro a los bolsillos de quienes transitamos por esa vía”, afirmó.