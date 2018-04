Piden aplicar recursos para regenerar banquetas

Cada año, los Municipios reciben recursos federales para mejorar calles y avenidas, pero las banquetas quedan igual.

Gabriel Todd, experto urbanista, dijo que una parte de los recursos federales que se envían a los Municipios para el recarpeteo, debería de destinarse a la regeneración de banquetas.

Indicó que se requieren leyes que permitan una fácil inversión en la infraestructura peatonal.

Refirió que millones de pesos que se gastan los municipios de los fondos federales, se aplican para el recarpeteo.

“Pero resulta que el recarpeteo como tal, aunque la calle está compuesta por donde pasan los carros y las banquetas donde pasan las personas, no se incluye a las banquetas”, expresó.

“De pronto no hay una claridad de que se puede usar para las banquetas y no se usa, no hay una seguridad jurídica y tampoco hay cultura, entonces se da una tormenta perfecta”.

Todd señaló que el urbanismo debe considerar la ampliación de baqueta y algunos municipios ya están incluyendo programas para su ampliación como es el caso de la Avenida Padre Mier y Calzada Madero en Monterrey.

Falta presupuesto

Indicó que la vida útil de las calles es de 50 años, plazo que empezará a vencerse en alguna calles de Monterrey.

Refirió que en la ciudad de Monterrey hay alrededor de 67 millones de metros cuadrados de calle.

Y en pocos años se empieza a cumplir esos escenarios para algunas colonias nuevas empieza a terminar la vida útil de las calles.

“Y resulta que el costo de hacer eso es de 150 mil millones de pesos”, refirió.

El experto apuntó que Monterrey tiene cuatro mil millones de pesos de presupuesto y el 3 por ciento lo dedica a la inversión de calles, de acuerdo con un estudio.