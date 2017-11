Piden aplicar mano dura a casinos de Monterrey

Debido a que representa un obstáculo en la recaudación del nuevo impuesto a casinos, Samuel García, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, pidió a los municipios de Monterrey, Apodaca y Guadalupe, aplicar mano dura y clausurar aquellos casinos que no cuentan con permisos.



“Nuestra Constitución es muy clara y ya prohíben los casinos, lejos de que se estén bajando estén aumentando y en ese sentido les hacemos totalmente responsables a los alcaldes de Monterrey, Guadalupe y Apodaca de que ya tienen que aplicar mano dura.



“Si no se ha recaudado los aproximadamente mil millones de pesos presupuestado por el impuesto a casinos, es porque no se ha cobrado en forma correcta”, señaló.



Explicó que la tercera parte de los casinos, 12 de 30 son irregulares por lo que no tiene facultad el Estado de ir a cobrarles.



“Al final está o con un permiso falso, con un moche o simplemente arreglados con los municipios. Hay cinco en Monterrey, cinco en Guadalupe, uno en Apodaca, la mayoría priistas”, aseveró.



Agregó que de cobrarse de forma correcta serían más de los 990 millones de pesos.