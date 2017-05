Piden ampliar apoyo a Pymes en iniciativa estatal

Expertos y cámaras empresariales pidieron ampliar el monto asignado al desarrollo económico, dentro de la iniciativa de la Ley de fomento a la micro, pequeña y mediana empresa; solicitaron tener un compromiso de pago, y pidieron mayor transparencia en la asignación de recursos por parte del gobierno estatal hacia los pequeños comercios.



Ayer en el Congreso del Estado, sesionó la Comisión de Fomento Económico para analizar la propuesta que hizo el gobierno estatal para incentivar a las pequeñas y medianas empresas.



Por su parte, Sergio Anguiano, director de la Canaco en Monterrey, indicó que son bajos los recursos designados para el desarrollo económico, y que se garantice las compras del gobierno en un 30 por ciento.



“El tema de la inversión en desarrollo económico realmente es muy bajo en Nuevo León comparado con otros estados, sé que es una cuestión de recursos.



“En el tema de compras de gobierno, en el artículo cinco, fracción seis, se hace referencia a la palabra promover, y ahí hace referencia que el 30 por ciento ya está en la Ley de Adquisiciones, pero yo creo que no deben de poner “vamos a promover”, sino que las empresas y dependencias del gobierno “deberán adquirir el 30 por ciento”, ya quisiéramos que nos compraran el 30 por ciento”, dijo.



Indicó que es importante que las reuniones del nuevo consejo se realicen bimestralmente.



En el tema de mejora regulatoria, señaló que es necesario impulsar este tema.



También señaló que no se menciona nada en la Ley sobre el tema del contenido nacional, ni tampoco sobre los clústers.



Destacó que los sectores comerciales, el hotelero, servicios, representan más del 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y no son atendidos; indicó que en la iniciativa se enfoca más al apoyo de las pymes industriales.



Por parte, Margarita Gómez, presidenta de la Comisión de Fomento Económico, indicó: “Buscamos leyes que nos permitan avanzar en el tema de desarrollo económico y porqué avanzar vamos tarde en comparación con otros estados”, puntualizó.