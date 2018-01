Piden a gobernador interino atender temas pendientes

Organizaciones de la sociedad civil esperan que el gobernador interino Manuel González Flores lo sea de tiempo completo y que las distintas campañas electorales no lo distraigan de resolver los problemas que afronta Nuevo León.



Entre las organizaciones que demandaron lo anterior se encuentran Alianza Cívica Nuevo León, Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), Redes Quinto Poder, Colectivo Nosotros, Curul 43, Evolución Mexicana y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León (FUNDENL).



Además, le recordaron que hay temas que están pendientes en la agenda pública del estado, entre los que destacaron la transparencia y rendición de cuentas y el cumplimiento con las obligaciones que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



González Flores asumió la gubernatura de Nuevo León de manera interina a partir del 1 de enero del 2018, en sustitución de Jaime Rodríguez Calderón, quien solicitó licencia por seis meses para buscar las firmas que necesita con el fin de postularse como candidato independiente a la Presidencia de la República.



Las agrupaciones pidieron soluciones a la problemática del medio ambiente y transporte urbano, transparencia en el gasto en desarrollo social, específicamente en programas y brigadas sociales que tienen manejo presupuestal discrecional.



Asimismo, que las negociaciones con el Poder Legislativo se hagan de manera pública y de cara al pueblo de Nuevo León, sobre todo a lo correspondiente al Sistema Anticorrupción, ya que el gobernador interino será quien seleccione ternas para la designación de fiscales.



De igual manera, pidieron atención a familiares y búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada y que la radio y TV Nuevo León funcionen como un medio público y accesible a toda la ciudadanía de Nuevo León.



“Nos preocupa que los programas y brigadas sociales del gobierno de Nuevo León puedan utilizarse con fines político electorales, estaremos atentos para que no se condicionen apoyos y no se lucre políticamente con la pobreza que padecen cientos de miles en Nuevo León”, apuntaron los organismos.



Asimismo, las organizaciones firmantes solicitaron al gobernador interino una mesa de trabajo permanente para darle seguimiento a los temas mencionados.



“Como hasta hoy lo hemos hecho, señalaremos lo que esté mal, denunciaremos la corrupción y reconoceremos el trabajo que se haga bien”, indicaron las agrupaciones de la sociedad civil.