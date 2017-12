Pese al factor Trump, crecen espacios de naves y oficinas en NL

El 2017 no fue el mejor año para el sector de vivienda nueva de interés social en Nuevo León, al registrar un retroceso en la colocación de casa-habitación de más de un 19 por ciento, mientras que en el segmento residencial y plus mostró avances significativos al igual que la vivienda usada.



Analistas y directivos adjudicaron este comportamiento a varios factores que incidieron en esta caída, la cual pronosticaron se extenderá hacia el 2018.



El primer elemento en contra es la tramitología para edificar, el segundo, el alza en las tasas de interés hipotecarias, que empezó a registrarse a lo largo de este año y finalmente la disposición que entró en vigor a partir del primero de octubre, donde el ahora el Infonavit puede revisar el historial crediticio de los derechohabientes en el buró de crédito.



En los últimos años, Nuevo León ha mantenido el liderazgo a nivel nacional en la colocación de préstamos del Infonavit para la vivienda de interés social.



La Canadevi prevé que si prevalece este entorno de caída en la colocación del crédito para la vivienda de interés social, el estado podría perder el liderato que ha mantenido en los últimos 10 años en la colocación de créditos, ya que el Infonavit cada mes deja de otorgar mil préstamos.



En junio pasado se tramitaron cuatro mil 396 créditos, para octubre de este año se redujo la cifra a tres mil 354 créditos, es decir, una caída de mil 42 préstamos.



Jorge Paredes Guerra, director de la firma de bienes raíces Realty World, explicó que el usuario está buscando opciones para adquirir casa, ante una pérdida de su poder de compra.



Aseguró que las personas están batallando para comprar casa, porque ya no les alcanza para calificar en un financiamiento del Infonavit; entonces están volteando hacia el mercado de vivienda usada, un nicho que se ha convertido en su mejor alternativa y una tendencia que predominará durante el 2018.



Paredes Guerra sostuvo que sin duda, en los segmentos de la vivienda de interés social (popular, tradicional y media) en las tres han registrado retrocesos del 17.95 por ciento, 225.4 por ciento y 23.76 por ciento, respectivamente durante los primeros nueve meses de 2017, siendo éste su peor nivel desde 2013.



Apuntó que el alza en las tasas de interés, y lo del buró de crédito están frenando la compra.



De acuerdo con cifras de Conavi, el estado de Nuevo León alcanzó el nivel de 44 mil 506 casas-habitación nueva.



Mientras que las casas usadas se incrementaron 14.6 por ciento, al venderse ocho mil 978 unidades en los primeros nueve meses del 2017.