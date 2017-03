Pese a Trump, mantendrá IP del Norte del país inversiones

Pese a la política proteccionistas que aplicará Donald Trump, presidente de Estados Unidos, con el objetivo, entre otros, de cuidar la generación de empleo en su país, el 74.8 por ciento de los empresarios del norte del país señalaron que mantendrán sin cambio sus inversiones durante este año.



Daniel Chiquiar Cikurel, Director General de Investigación Económica del Banco de México (Banxico), declaró lo anterior durante la presentación del Reporte sobre las Economías Regionales correspondiente al cuarto trimestre del año pasado.



El funcionario dijo que los empresarios señalaron lo anterior al ser consultados respecto al cambio esperado en el nivel de actividad de sus empresas para los próximos doce meses, esto como consecuencia de los diversos elementos que podrían llegar a caracterizar la política económica de Trump.



“El 74.8 por ciento de los empresarios del norte del país dijeron que mantendrán sus inversiones, mientras que el 17.8 por ciento que las bajarían y el 7.4 por ciento que las aumentarían”, indicó.



A nivel nacional, el 69.5 por ciento de los empresarios argumentó que no modificaría sus inversiones por Trump, pero el 8.8 por ciento señaló que las disminuiría, aunque un 21.7 por ciento indicó que las incrementaría.



Respecto a los niveles de producción, el 72.6 por ciento de los empresarios del Norte dijeron que no cambiaría, nivel inferior a la expectativa nacional que fue de 74 por ciento.



“En cuanto a empleo, estamos hablando que un 77.6 por ciento de los empresarios a nivel nacional dijo que no modificaría sus planes de empleo, no obstante hay algunos que dijeron que podrían ajustar su inversión, su producción y personal ocupado”, resaltó Chiquiar Cikurel.



Así, en el rubro del empleo, el 80.4 por ciento de los empresarios de la región centro dijeron que los mantendrán, así como el 79.6 por ciento del sur y en la zona norte, el 76.6 por ciento no espera cambios en este rubro.



No obstante, con base en los resultados de esta encuesta, es posible que los niveles de inversión privada que se esperan para 2017 sean menores a los que se habrían observado si no hubieran dado las declaraciones de la nueva administración de Estados Unidos sobre su intención de implementar medidas que podrían llegar a afectar su relación económica con México.