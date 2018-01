Periodismo en la época de Trump en EU y México

Habiendo tenido la fortuna de visitar la capital estadounidense, Washington, D.C., desde la Presidencia de William (Bill) Clinton hasta la de Barack Obama; las primeras veces como turista y luego muchas más ya con la mentalidad de reportero, una de las visitas obligadas ha sido, sin duda, el Newseum, o el museo dedicado a la libertad de expresión y valor y heroísmo de los reporteros, en todo el mundo, para con su trabajo mantener la libertad y la justicia.



Por supuesto, que como reportero, mexicano, y como ciudadano norteamericano, desde la primera vez que asistí, sentí casi la misma emoción –y devoción- que como católico se puede sentir al contemplar la Plaza de San Pedro, o una de las muchas y famosas basílicas que exaltan lo mejor de la humanidad como tal; y en este caso al entrar al museo que guarda diarios desde hace doscientos años y testimonios impresos , fotografiados y filmados de las guerras en defensa de los principios que bajo la filosofía de la verdad, el obrar guiado por dar lo mejor de nosotros en bien de los demás, el defender la Justicia, el poder denunciar los hechos que van en contra de la democracia y los demás valores inherentes al desarrollo de la humanidad; nos hacen reflexionar y dan sentido a nuestra vida.



En el ala sur del Newseum se encuentran algunos restos originales y ensamblados de lo que fuera el muro de la ignominia que dividió las Alemanias y a todo el mundo, creado por la ola de odio de un demente llamado Adolf Hitler, bajo cuya retorcida mentalidad solo valían las razas blancas, descendientes de las arias, y por supuesto los países que les albergaban, ya que los demás naciones no valían nada por antonomasia.



El 30 de enero de 1933, la designación de Hitler como canciller de Alemania puso fin a la democracia en ese país en tan solo seis meses, y una de sus primeras acciones fue socavar a la prensa libre, y perseguir a todos aquellos que no fueran de “raza pura”. Así, el primer reinado racista del mundo moderno nació y termino con la división del muro de Berlín que tardaría muchos decenios en ser derribado.



Durante el casi reinado impuesto por la antidemocracia, la mentira y el racismo de Hitler los que formaron los parlamentos y legislaturas se vieron forzados a proteger a su “canciller” y sus acciones, y el resultado fueron las guerras con al menos 15 millones de muertes directas en el mundo.



Testimonios de este tipo y de los valientes reporteros de guerra se conservan en este museo que el día de hoy, Usted amigo que lee esta columna y que se celebra en Estados Unidos el movimiento social y de igualdad civil de Martin Luther King en América, este museo y sus asociados y todos los reporteros en este país, están haciendo esfuerzos por delatar la guerra contra la prensa estadounidense que está sucediendo bajo la temática: “Periodismo en la era de Trump: evaluación de la libertad de prensa en los Estados Unidos”.



En México, la libertad de prensa se ha visto minada por las condiciones operativas entre los medios y el gobierno, por los bajos y casi nulos salarios que un reportero puede obtener y por el peligro que representa esta actividad, que no sólo está sujeto a acciones represivas –como siempre ha pasado- cuando se delatan latrocinios; hoy una de la profesiones más peligrosas en México es ser reportero; 34 de ellos han muerto y decenas de trabajadores de periódicos, están sobrepasando la lista del centenar.



La línea de las razones – o sinrazones-, que han sido la causa generalmente no se esclarecen, porque van desde “motivos” políticos hasta delincuencia organizada; el numero 34 según la lista del Comité Internacional de Protección - organización independiente sin fines de lucro que promueve la libertad de prensa en todo el mundo-, podría ser el homicidio que sucedió este sábado 13 de enero de este 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas; con el columnista independiente, Carlos Domínguez Rodríguez; quien fue asesinado frente a sus familiares, los motivos están por esclarecerse estimado lector, sólo le pido un momento de reflexión a lo que aquí planteo; sus acciones o inacciones tendrán consecuencias para el mundo que hoy heredamos a nuestras familias.



El autor es analista político en Texas, y experto en temas de la frontera México-Estados Unidos.



Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.