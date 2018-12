Perfilan triunfo de Adrián; Felipe impugnaría

Tras el recuento de sufragios, y con el 97.55 por ciento de las casillas contabilizadas, la Comisión Municipal de Monterrey perfilaba hasta el cierre de esta edición al candidato del PRI, Adrián De la Garza, como el virtual ganador de la alcaldía regia.

Hasta las 22:10 horas de ayer, De la Garza tenía un 41.01 de la preferencia de los votos, en comparación con su homólogo del PAN, Felipe de Jesús Cantú, quien tenía un 39.57 por ciento.

Es decir, mientras que el priísta tenía 124 mil 264 votos, el panista contaba con 119 mil 893, lo que representa una diferencia de 4 mil 371 sufragios.

Al cierre de esta edición faltaban de contabilizar solo 37 actas.

Al respecto, el candidato del PAN advirtió que, en caso de no favorecerle el resultado, acudirá a los tribunales electorales para impugnar el triunfo del priísta por presuntas irregularidades cometidas tras los comicios del pasado domingo.

“Hay cuestiones que no se pueden pasar por alto, hay que recordar que se han cometido delitos electorales y hay gente que fue aprehendida”, dijo.

Incluso Cantú demandó un “voto por voto” y “casilla por casilla”, según él, para tener un resultado que dé certeza a la población.

“Nosotros hemos solicitado desde anoche que se abra la totalidad de los paquetes, que se cuente voto por voto, casilla por casilla, para garantizar que tengamos la mayor certeza posible”, comentó.

“Me garantizaron que lo discutirán con ánimo de encontrarle el cómo sí, espero que así sea y tengamos un cómputo municipal que le dé facilidad a los electores para entender lo que pasó en la jornada electoral del pasado domingo”.

A parte, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, advirtió que prolongar el proceso de designar a un alcalde en Monterrey, impide al Estado proyectar cualquier acción en la capital regia.

Deberíamos de mejorar mucho en este tema de las elecciones. Yo diría que hagamos una iniciativa para que Nuevo León sea el primer estado que vaya a la segunda vuelta”, indicó el Mandatario estatal.

“No puede ser que no acabemos con este proceso. Monterrey necesita una autoridad constituida para poder trabajar de manera coordinada. En tanto no se resuelva, nosotros estamos impedidos, no podemos ni si quiera proyectar alguna acción en la ciudad capital por el respeto a las leyes.

“Creo que ha sido muy baja la participación ciudadana, hay una decepción de este tipo de conflictos que no deberían ser”.