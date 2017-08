Percepción de inseguridad, en aumento

Los aumentos en los índices delictivos en la entidad, como los de alto impacto, obedecen a un relajamiento de la autoridad, por lo que se requiere tener un mayor control de confianza en los elementos policiacos, indicó un experto en seguridad corporativa.



“Debe haber un reforzamiento de las corporaciones policíacas donde haya un control de confianza adecuado constante; se les revisa cuando entran y después a los tres o cuatro años.



“En ese inter de tiempo entre ambas revisiones, no hay una supervisión porque no han encontrado la herramienta adecuada para ese proceso, y las hay pero existen intereses diferentes y eso afecta cuando no hay un protocolo establecido, cuando un elemento debe ser revisado, en su forma de vida, modus vivendi”, explicó el experto quien pidió el anonimato.



Advirtió que se deben tomar las medidas necesarias para evitar un incremento importante en la incidencia de los delitos.



“Si no se toman las medidas adecuadas, vamos a ir, quizá no a los niveles en los que estábamos (en 2010 o 2011), pero esto va a incrementarse. Tardaron mucho las corporaciones policiacas para retomar esa dignidad en la que ya no se dejaban amedrentar por los delincuentes.



“Si no se refuerzan esquema de seguridad, si no se le combate al tema, podríamos ver incrementos del 20 o 25 por ciento en los delitos, sin lugar a dudas a nivel nacional”, dijo.



Indicó que actualmente la autoridad realiza varios operativos de cateos y ha sido dinámica en ese punto, pero no necesariamente de esa forma se acabará con el narcomenudeo.



“Ha habido mucha actividad, pocas las retenciones y pocos los montos de droga decomisados, por lo que se tienen que ir a la raíz del hecho”, resaltó.



Explicó que aunque existen elementos de Fuerza Civil, uno de los factores que prevalece es que existe una deserción, en algunos casos motivada por el tema familiar, ya que sólo en tres o cuatro semanas pueden ver a sus familias que se encuentran en otros estados.



“La parte medular es que no ha habido elementos suficientes para cubrir las vacantes deficientes”, señaló.



En su experiencia, consideró que los comercios han sido afectados por robos, más que en las zonas residenciales.



Coincidió en que se requiere la presencia de los elementos federales y por parte de los ciudadanos también se necesita que acudan a denunciar.