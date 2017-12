Pediría licencia El Bronco el 31 de diciembre

Experto señaló que es factible que este próximo 31 de diciembre el gobernador Jaime Rodríguez pida licencia a su cargo, para cumplir con la autoridad de que debe ausentarse seis meses, ya que de lo contrario violaría la ley.



Jesús Cantú Escalante, catedrático e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, explicó que sólo se realizaría una elección para elegir a otro gobernador en caso de que el Congreso le negara la licencia; un escenario en el que los diputados podrían argumentar que no se trata de un “asunto de urgencia” y por lo tanto lo presionarían para renunciar.



“Hay resoluciones que señalan que cuando la ley establece separarse de su cargo, basta con solicitar licencia, es decir con no ejercer el cargo seis meses.



“Hay un solo caso donde la Constitución señala y utiliza el término de separarse definitivo del cargo, es para casos de la Ciudad de México, en donde ahí no sería válida la licencia”, comentó.



Mencionó que el Congreso es el que debe interpretar si el competir para la presidencia de la república es causa suficiente para solicitar una licencia por seis meses.



“Luego el Instituto Nacional Electoral (INE) debe verificar el cumplimiento de requisitos y que tiene que ser medio año antes.



“Para estar en cumplimiento muy probablemente de la ley tendrían que ser seis meses un día para el día de la jornada electoral”, aclaró.



Señaló que después de las elecciones se tendía un plazo de diez días margen para reintegrarse al cargo sin considerarse como una separación definitiva que llevara a unas elecciones.



Detalló que en otras entidades a diferencia a Nuevo León, establecen que después de dos años ya no se convocará a elecciones para elegir a un gobernador, mientras que en la entidad establecen la mitad del periodo, es decir tres años.



“Por eso Lorenzo Córdova (titular del INE) dijo que deben realizarse elecciones, y si solicita una renuncia en lugar de licencia, ya que sería antes del cuatro de octubre de 2018”, declaró.



Por su parte, Sara Lozano Alamilla, Consejera de la Comisión Estatal Electoral (CEE), indicó que si El Bronco se separa antes de los tres años de su mandato se deben convocar a elecciones.



“El conflicto, que creo es una interpretación que los jueces revisarán es que la Constitución dice que si un gobernador quiere ser presidente tiene que haber dejado el cargo seis meses antes; pero hay quienes dicen que es ese periodo antes del primero de julio que es el día de las elecciones o que el proceso electoral federal termina en diciembre.



“Entonces ¿cuándo se empiezan a contar esos seis meses de separación?, eso es por un lado”, dijo.



Coincidió en que su separación sería el 31 de diciembre.