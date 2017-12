Pediría El Bronco licencia esta semana

Durante esta semana el gobernador Jaime Rodríguez “El Bronco” podría solicitar licencia a su cargo, señaló ayer, posterior a la inauguración de la estación de Bomberos en Salinas Victoria.



Aseguró que será a través de una designación el nombramiento de un gobernador interino y no mediante una elección.



“En estos días, aún no tengo un día definido, estoy esperando que pueda terminar los pendientes en el gobierno para poderlo hacer, puede ser en esta semana.



“Yo tengo derecho a una licencia de seis meses, que es del día uno de enero al uno de julio y la decisión es del Congreso y no habrá elección para hacer una designación”, aclaró.



El Bronco no precisó qué día solicitaría su permiso ante el Congreso local y dijo que está cabildeando con los legisladores sobre qué funcionario será el gobernador interino, sin embargo no quiso revelar el nombre.



“Puede ser que se convoque a un extraordinario, esto no complica la vida política del Estado, es un simple permiso que el Congreso lo decida, me pueden decir que no.



Cabe señalar que el Instituto nacional Electoral (INE), indicó que existen aspirantes independientes que han registrado operaciones en las que ejercen mayores gastos que ingresos.



TRANSPORTE

El gobierno del Estado informó que difirió hasta nuevo aviso la reunión del Consejo Estatal de Transporte y Vialidad que se llevaría a cabo mañana 20 de diciembre para revisar las tarifas del transporte urbano y taxis, descartando así un incremento en el servicio de transporte público para el inicio de 2018.



“Cualquier modificación tarifaria repercute en la economía de los usuarios”, informó.



El Bronco indicó que instruyó a la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León para que revise, analice y concrete con los involucrados una nueva propuesta de fórmula que satisfaga tanto al usuario como al prestador de servicio.



“En este momento he dicho que no, no es el momento, tenemos que esperar las condiciones que plantean para visualizar si es posible o no”, puntualizó el mandatario.