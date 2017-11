Pedido a la IPAD

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de esta semana De Café y Tecnología.



Ya por fin en México, como decía mi papá, “ya fue mucho andar de pata de perro”, de verdad que ya extrañaba los tacos, los frijoles y el machacado con huevo, así que ayer por la noche, fui a cenar con mi esposa unos buenos tacos de trompo (al pastor) y de sirloin, no saben cómo los disfruté.



De regreso a Monterrey con escala en el aeropuerto de Houston, me llamó la atención que en muchas áreas que estaban en remodelación hace un par de meses, ahora son unos enormes HUBs de comida a la carta o bien a la Ipad; me encantó el concepto, restaurantes e islas de espera, cuentan en la mesa con Ipads, contactos eléctricos para conectar cualquier dispositivo y terminales para cobro por tarjeta de crédito.



Ahora es posible esperar el siguiente vuelo y poder ordenar desde una limonada o una cerveza de barril, hasta pizzas, hamburguesas, langostas al pie de la mesa, mediante el uso de las tabletas puedo seleccionar el restaurante y la comida que requiero pedir, pago con mi tarjeta de crédito y listo, la comida llega unos minutos después.



Las tabletas instaladas cuentan con diferentes apps para entretenimiento, así como navegación en internet, por lo que en un sólo lugar, puedo comer, beber, comprar y navegar en la red, ¡wow! Eso se me hizo muy “cool”; cualquiera pensaría que falta la calidez humana, sin embargo, quien hace la entrega del pedido es una persona, creo que esta combinación funciona muy bien, desde un punto puede elegir entre cientos de productos y no necesariamente de un solo lugar.



Realmente es un ejemplo de generar experiencia con la tecnología, el poder saber el status de mi vuelo, realizar “shopping”, comer, beber y navegar en una tableta en un sitio público y más aún, con mi número de socio de programa de viajero frecuente, puedo sumar millas al momento de consumir, vaya que si es una experiencia sentarse horas enfrente de este concepto.



Aprovecho para comentarles que me han prestado el nuevo Sonos One con Alexa integrado, veamos que tal funciona, ya les platicaré más detalles la siguiente columna.



Hoy acompañé la escritura con un masala chai preparado en casa, debo de reconocer que le quedó igualito a mi esposa a los que probamos en India.



¡Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos!



El autor es Ingeniero Mecánico Administrador, especialista en sistemas de video, fundador de JSP Soluciones SA de CV y Director General de AVProShow, con experiencia en el Ramo de 19 años en la Industria.



Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.