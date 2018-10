Originando Valor con Activos Intangibles

Fuente: Cortesía

Te has preguntado: ¿cuánto vale tu empresa? probablemente sí; pero si hoy llegara un inversionista hacerte una oferta de compra por tu empresa, sabes ¿cómo obtener el mayor provecho?

La respuesta está en tus clientes, proveedores, tu cadena de suministro, el know how, los canales de distribución, tu marca, que también son activos y generan valor para tu Compañía. Estos son algunos ejemplos de Activos Intangibles, que en su nombre lleva el significado, son activos de naturaleza inmaterial porque no se pueden percibir físicamente; pero, son susceptibles de valoración económica y también producen beneficios en la Compañía: como el mejorar la calidad, garantizar financiamientos, reducir costos y gastos e incrementar las ventas. Su importancia radica en que suelen tener un valor muy superior al de otros activos físicos tradicionales, y que se pueden aprovechar financiera, fiscal y patrimonialmente.

Pero para lograr todo esto, estimado lector, como especialistas de ésta y otras situaciones similares que hemos enfrentado con algunos de los clientes que tenemos en el Despacho Elizondo Cantú, en Nuevo León y en otras entidades del país, le recomendamos en principio que Usted deje de pensar que su empresa vale solo los activos fijos, esto es: la planta, la maquinaria, los camiones, o sus activos menos sus pasivos. Usted tiene que otorgarle más valor a su empresa y estos se empieza al reconocer en la información financiera el valor de sus procesos internos, de su forma de hacer negocios, de la posición de su marca, de los desarrollos tecnológicos o los softwares que utiliza; pero sobre todo que también empiece a identificar todos los activos intangibles para su posible reconocimiento. Ya que sólo de esta forma se demuestra el verdadero valor de mercado de su empresa.

Durante mucho tiempo la contabilidad fue tradicional y arcaica; pero recientemente en el ámbito empresarial y contable se planteó la necesidad de sintonizar la era de la información y la globalización; hoy en día las Normas de Información Financiera en su NIF C-8, definen a los activos intangibles como: “todos aquellos activos no monetarios identificables, sin sustancia física, que generarán beneficios económicos futuros controlados por la entidad”.

Dicha Norma permite el reconocimiento de estos activos; entre otros requisitos, si son adquiridos de tres formas:

· Generados Internamente.

· Adquisición Individual de Terceros.

· Adquisición a través de Negocios.

Con esto en claro, estimado lector, es importante hacer la observación de que las empresas suelen desarrollar internamente activos intangibles sin saberlo y mucho menos sin aprovecharlos. Por la adquisición de intangibles a través de Negocios, se debe soportar el reconocer contable, financiera y fiscalmente como activo intangible el crédito mercantil que en un futuro pague un tercero inversionista en su empresa, dado que el crédito mercantil para una compra o venta de negocios, es el diferencial existente entre el valor en libros y el precio de venta pactado que fiscalmente dicho diferencial no es deducible de acuerdo al artículo 28° fracción XII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; y el activo intangible si es deducible según los porcentajes de gastos y cargos diferidos del artículo 33° de la misma Ley.

Estimado lector, amigo empresario, como especialistas en este tema en el Despacho Elizondo Cantú, le recomendamos que no desaproveche la oportunidad de generar ventajas competitivas en su empresa, ya que al hacerlo de esta forma tendrán garantizado el éxito, sobre todo aquellas empresas que estén ¡creando valor con activos intangibles!

