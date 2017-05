Operadores financieros de Medina tienen cita en audiencia de imputación

Los ex medinistas Francisco Valenzuela Castellanos, ex Subsecretario de Egresos, y Jesús Salvador Garza Herrera, ex Director de Presupuesto y Control Presupuestal; tienen una cita mañana a una audiencia de imputación por el presunto delito de daño al patrimonio del Estado por 51 millones de pesos, los cuales fueron desviados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).



Ambos ex funcionarios del gobierno de Nuevo León durante la administración del ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, fueron liberados el viernes después de las 19:00 horas, tras ser detenidos el jueves previo por la mañana y ser internados en el Penal Topo Chico.



Durante la audiencia, el Juez de Control, Pedro Cisneros, quien también había ordenado la aprehensión de los ex funcionarios, los liberó tras 10 horas de audiencia, al señalar que al contar con una residencia en el Estado no existía riesgo de evadir la justicia, sin embargo, indicó que Valenzuela y Garza, tendrían que acudir a firmar cada 15 días al Palacio de Justicia, mientras dure su proceso de investigación.



De acuerdo con la pesquisa dentro de la carpeta 5521/2017, los ex funcionarios destinaron los 51 millones de pesos en 12 operaciones realizadas durante el 2011, bajo el rubro de “Apoyo económico a programas del SNTE” y también a “Negociaciones salariales”.



Cabe recordar, que el pasado 26 de enero de este año, Rodrigo Medina también fue liberado tras ser detenido durante 19 horas en el Penal del Topo Chico.