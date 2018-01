ONG’s podrían meter freno a proyectos energéticos

Si bien la reforma energética ha atraído inversiones, algunas de éstas están en riesgo de prolongarse o bien retirarse ante problemas de índole social y ambiental, advirtió Luis Vera, socio-fundador de la firma de abogados Vera & Asociados.



Convencer a las comunidades indígenas y obtener su consentimiento para realizar los proyectos están constituyendo un riesgo para las inversiones, enfatizó el especialista en entrevista.



Señaló que han surgido diversos casos promovidos por Ong’s que provocarán en el corto plazo pleitos que llegarán a juicio.



“Yo auguro que habrá algunos temas vinculados a hidrocarburos que se irán a juicio en este año, no todos están de acuerdo cómo se han adquirido las propiedades, o la forma de cómo se ha determinado si hay afectación hacia comunidades indígenas, sobre todo ahora con el concepto o reconocimiento de autodenominación”, añadió.



Esta problemática no es exclusiva en México, se ha presentado en otros países, antes no se involucraba a las comunidades, pero ahora sí.



También resaltó que existe preocupación en el tema medioambiental no sólo en la parte social.



El litigante consideró que sería bueno revisar algunos aspectos de la legislación energética para aclarar el tema de la tenencia de la tierra y dar mayor certeza jurídica.



Es probable que se ponga difícil en el futuro debido a la falta de comprensión de los procesos sociales, señaló el especialista en el tema energético, explicando que muchas empresas buscan firmar acuerdos sin establecer una relación continua con las comunidades.