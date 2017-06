Oficina de 4 x 2 pulgadas

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna De Café y Tecnología de esta semana.



En estos días que he estado gran parte del tiempo en la calle y que ha sido complicado parar revisar un correo, un plano o bien una cotización en mi computadora, me di cuenta que en la semana estuve trabajando desde mi teléfono celular.



La gran mayoría estoy seguro que tiene instalado alguna aplicación de chat, correo electrónico, almacenaje en la nube, CRM (Customer Relationship Management) y redes sociales; bueno, pues más que suficiente para trabajar desde cualquier silla, incluso orillando el auto para resolver alguna duda.



Platicando el día de ayer con un arquitecto, resolvimos el 80 por ciento de un proyecto en una charla casual en el lobby del edificio, intercambiando planos, fotografías y folletos, los comentarios los recibió en tiempo real el cliente; acto seguido creamos un grupo en un chat donde estamos el cliente, el arquitecto el contador y yo, realmente ha sido ágil la transferencia de información y la toma de decisiones.



También pude llevar a cabo un par de videoconferencias con 2 proveedores para algunas dudas acerca de un proyecto, hoy en día las aplicaciones de videoconferencia por móviles, permite compartir archivos (fotos, presentaciones, planos, etcétera) y que en diferentes partes del mundo puedan seguir la presentación tal cual si estuviesen en la sala de juntas.



Hoy en día hay una fuerte tendencia a los “Huddle rooms”, que son espacios abiertos acondicionados para generar colaboración, imagine un área en donde hay muchas mini salas de juntas con sistemas de audio conferencia o video conferencia para generar comunidad colaborativa en el trabajo.



Me parece que las grandes salas de juntas con inversiones estratosféricas en equipamiento, comienzan a ser historia, hoy en día la portabilidad, la facilidad de conexión para comunicarse y la transferencia de información en tiempo real están penetrando en todo tipo y tamaño de empresas.



Así que esta semana trabajé en una oficina de 4 x 2 pulgadas, ¿quién lo iba a pensar hace 10 años?



Hoy acompañé la escritura con un té que me recomendó mi nutrióloga, veamos si en un par de semanas bajo 5 kilogramos, por lo pronto hoy estoy en 80 kilos y ¡descontando!



Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos.



El autor es Ingeniero Mecánico Administrador, especialista en sistemas de video, fundador de JSP Soluciones SA de CV y Director General de AVProShow, con experienciaen el Ramo de 19 años en la Industria.



