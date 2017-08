¿Nunca Jamás? Otra falacia ante el supremacismo y el boom del negocio de cárceles privadas

El diario y magazine alemán Der Spiegel’s, el más reconocido de ese país por su seriedad periodística extensivo por su análisis de imparcialidad en alcance internacional, esta semana presenta en su portada una caricatura de un KukluxKlan –KKK-, y lo denomina “El Verdadero Rostro de Trump”, Der Spiegel’s refleja el sentido de la nación germana.



La cadena televisiva hispana más importante de Estados Unidos (EU), viajó al estado de Virginia para cubrir la violencia racial generada por los nuevos grupos “neonazis” que comentamos en columnas anteriores y entrevistó a uno de los líderes de los autodenominados Supremacistas, y líder absoluto del KKK en esa zona, que fue uno de las agrupaciones que después de manifestarse y que causara la muerte de varias personas arrollando a una decena de personas, fuera defendido por el presidente Trump manteniendo este que “el grupo de anti-manifestantes era muy agresivo”; justificando las acciones criminales de una violencia inaudita.



Los comentaristas de Univisión que viajaron cumplieron con sus entrevistas, donde captaron las declaraciones de odio que los grupos del KKK sin ambague alguno, repetían una y otra vez “basando” sus declaraciones en citas biblicas, las más equivocas, profiriendo amenazas y declarando que acabarían con los migrantes en América. Hoy, los crímenes de odio racial empiezan a ser impunes en diversas regiones y las autoridades simplemente trabajan con lentitud en este tipo de acusaciones, tal vez para no comprometer sus posiciones, muy especialmente después de la burla que el propio presidente ha hecho del valor que representa el poder Judicial, otorgando el perdón presidencial en contra del ex sheriff Ampaio de Arizona, quien cometió decenas de violaciones a los derechos humanos en contra de inmigrantes, los más de ellos mexicanos. Pero no se crea usted estimado lector que esto es privativo contra hispanos o mexicanos específicamente; y lo importante no son los desplantes para quien millones de norteamericanos ya nada les sorprende; la situación es que la defensa de los intereses del capital empresarial se anteponen a cualquier cosa; incluso a las promesas de campaña como que “habrá más trabajo para todos y todo mundo ganará más, mucho más, confíen en mi”; prometía el entonces candidato.



Mire estimado lector, ahora, el Departamento del Trabajo, ya está abriendo una “Solicitud de Información de Investigación”, en un intento claro de terminar con las reglas laborales que sustentan el pago de horas extras, lo cual es crítico para la capacidad de los trabajadores asalariados de ganar un salario justo. La regla de horas extras actualizada aumentó el umbral de salario y el pago de horas extras para que la gente que trabajan más de 40 horas, sean elegibles; esta elegibilidad de horas extraordinarias beneficia a cerca de 4.9 millones más de trabajadores, de los cuales al menos el 28 por ciento son inmigrantes legales, ya sea hispanos o asiáticos; estas reglas harán más difícil para los empleadores pagar horas extras a otros 7.6 millones de trabajadores que ya son elegibles.



Pero el secretario de Trabajo de Donald Trump ha dicho que él piensa que la regla de la era de Obama “es demasiado generosa para los trabajadores”; el resultado es que “se abrirán nuevas plazas de trabajo” esto en forma ficticia, simplemente dividirán una jornada entre dos trabajadores menoscabando el salario integral de cada persona o se manejará en forma de premios, ocultando legalmente los impuestos.



Para terminar, permítame expresar a usted estimado lector, que esta semana es crucial para la vida en las fronteras de Texas como hasta hoy le conocemos; por la nueva Ley Migratoria SB4, calificada por todas las ciudades de más de un millón de habitantes de este estado como discriminadora; en el caso de entrar en vigor. Ya uno de los mejores negocios en Texas son las cárceles privadas, puesto que hay más de 25 centros que albergan arriba de un 10 por ciento de la población carcelaria, y estos inversionistas-zopilotes están listos para incrementar su negocio.



Estimado lector, le sugiero que piense bien antes de planear sus vacaciones o invertir en este estado o en Arizona; lo digo con tristeza pero con la convicción de que esta en los republicanos y el presidente rectificar y evitar un nuevo “nunca jamás” ¿Será posible?



