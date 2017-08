Nuevo León interesa a 250 proyectos de inversión

Una cartera de al menos 250 proyectos tienen interés por invertir en la entidad, aseguró Fernando Turner, secretario de Economía y Trabajo de Nuevo León.



Explicó que estas nuevas unidades pertenecen a los sectores automotriz, manufactura y electrodomésticos.



Turner comentó que de esos 250 proyectos, 30 pertenecen al sector de energía.



“Son proyectos que han dicho que tienen la intención de instalarse en Nuevo León, no podemos dar nombres de empresas ni montos específicos por tema de confidencialidad”, dijo.



Respecto a los países de origen de estas inversiones, comentó que la tendencia es que en su mayoría proceden de Estados Unidos.



“El 50 por ciento de las inversiones son de Estados Unidos y no han cambiado mucho, quizá va a bajar la proporción de Asia, porque ya muchas de las inversiones que traían ya se terminaron y las empresas que traían ya están aquí.



“El gobernador anunció algo de India; creo que en los próximos años la inversión de China va a ser muy importante”, previó.



Recientemente la Secretaría de Economía y Trabajo, indicó que durante los primeros 21 meses de la actual administración, la Inversión Extranjera Directa (IED) anunciada por las empresas asciende a los seis mil 786 millones de dólares y se han generado más de 23 mil 594 nuevos empleos.



En el primer semestre de este año, se han registrado adicionalmente un total de 38 proyectos de inversión extranjera, los cuales representan un monto por mil 620 millones de dólares, que contribuirán a la creación de alrededor de unos cinco mil 525 nuevos empleos directos.



NEGOCIACIÓN DEL TLC

En el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) explicó en su conferencia “Nuevo León, Centro de Innovación y Emprendimiento”, organizada por la AMEXCAP; que no percibe preocupación de los empresarios sino mucha confianza.



“Todo el mundo está preocupado por el tema comercial de Estados Unidos, pero la economía mundial está en una buena etapa, y entonces las compañías mundiales en general tienen mucho dinero, y tienen optimismo, y la demanda se refleja en México y en Nuevo León.



“El otro sector importante que se está es energía, y en Nuevo León no era tan importante porque hay unos 30 o 40 proyectos de energía que están interesados en la entidad; es un tema al que hay que ponerle mucha atención”, señaló.