Nuevamente en auge las maquetas arquitectónicas

En esta semana asistí al open house del show room de la nube; una sala completamente sensorial y equipada con lo último en tecnología.



Recuerdo que cuando era niño me encantaba ver los detalles de las maquetas en donde mostraban un centro comercial, un hotel o una casa; recuerdo que en secundaria uno de los proyectos de matemáticas fue hacer la maqueta de mi casa y me divertí enormemente, aunque reconozco que no fue la mejor, aprecié el trabajo que conlleva hacer una maqueta.



Ahora con la tecnología, se puede animar una maqueta en blanco, sin necesidad de pintarla se puede proyectar (video mapping) y visualizar como luce el edificio de día, de noche y conceptualizar el mensaje (esencia) al cliente final.



La cereza del pastel, es poder realizar un recorrido por los diferentes tipos de departamentos a través de unos lentes de realidad virtual; como lo escribí en una columna anterior, el futuro del marketing estará en el VR (Realidad Virtual), AG (Realidad aumentada) y DS (Señalización Digital).



En mi visita a Hyderabad, poder disfrutar de una montaña rusa en un área de 12 metros cuadrados, fue toda una experiencia, prácticamente vivirlo; estos conceptos aplicados en la industria de la construcción seguramente revolucionarán la forma de mostrar los proyectos a un costo mucho menor que construir departamentos y oficinas muestra.



Por cierto, hago un espacio en la columna para felicitar a Bernardo M. por este gran proyecto y nueva aventura.



El día de hoy acompañé la lectura con un café expreso con una mezcla de granos de Colombia, Etiopía y México, muy interesante los sabores que se alcanzan, tostado intenso, sabor fuerte y profundamente aromático.



Les comparto también que el día de ayer asistí a una charla de Mario Borghino, autor de libros como El arte de dirigir e Innovar o morir, realmente me dejó en shock con las siguientes preguntas: ¿No habrá otra forma de hacer….?, ¿Innovo o solo mejoro?. Wow, no me para la cabeza de seguir pensando en esto.



El autor es Ingeniero Mecánico Administrador, especialista en sistemas de video, fundador de JSP Soluciones SA de CV y Director General de AVProShow, con experienciaen el Ramo de 19 años en la Industria.

