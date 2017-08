No se tiene la misma confianza que se tenía antes: Canaco

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Monterrey coincidió en que la percepción de inseguridad va al alza y alertó de que en la zona comercial en la Avenida Madero se han presentado diversos delitos.



“Comerciantes de la calzada Madero señalaron que ven muy alto el índice de inseguridad en esa zona, sobre todo en las calles aledañas, como Colón y Arteaga, y ellos se quejan de que los clientes ni siquiera quieren estacionarse en esas calles.



“Ellos lo ven como un problema muy fuerte que está creciendo y sobre todo que hay negocios de giros negros que se están abriendo y que la autoridad no hace nada por limitarlos o controlarlos porque generan mucha inseguridad, uno de los socios dijo que a uno de sus clientes lo golpearon saliendo de su tienda, y me preocupa mucho el sector de inseguridad”, dijo.



Aseveró que falta más labor por parte de las autoridades, tanto municipales como federales.



“Queremos hablar con las autoridades (...) falta más labor de la policía porque trabajo sí hay, nosotros batallamos para conseguir a la gente, creemos que debe haber más labor de los cuerpos policiacos estatales y federales para controlar todo este tipo de inseguridad porque la gente no tiene la misma confianza que tenía antes”, indicó.



EL FINANCIERO publicó ayer que el 47 por ciento de los regiomontanos señaló que se sienten menos seguro comparado con el año anterior, esta cifra es superior a la registrada durante el año pasado.



El representante de los comerciantes en la entidad, indicó que es triste de que exista un retroceso.



“Me da tristeza porque ya habíamos llegado a finales del sexenio pasado, habríamos logrado una percepción más alta y siento que está disminuyendo”, indicó.



Exhortó a los socios y comerciantes a que denuncien todos los incidentes que se presenten.



Por su parte la Caintra señaló que han compartido su preocupación con las autoridades, después de un sondeo realizado por el gremio en donde el 23 por ciento de los socios dijo haber sido víctima de un delito.



“Por ello, reiteramos el llamado a las autoridades estatales y municipales a ejercer de forma eficiente el presupuesto en seguridad, que cabe destacar presentó un incremento de 36 por ciento durante este año.



“De igual forma, reiteramos que se incluyan metas específicas de reducción en los índices delictivos, con su respectivo seguimiento, como parte de la estrategia de coordinación de los tres órdenes de gobierno en lo que respecta a seguridad. Consideramos que Nuevo León cuenta con la fortaleza institucional y un presupuesto fortalecido para alcanzar el nivel de seguridad que la población requiere”, indicó la Cámara Industrial.