No estamos de acuerdo con la estigmatización de la mujer sampetrina: Tatiana Clouthier

Tatiana Clouthier, Coordinadora de la campaña de AMLO, por el partido MORENA, aseguró que el video “No somos ovejas”, que se ha hecho viral en las redes sociales, en el que supuestamente mujeres sampetrinas llaman a votar por AMLO, no es de su partido y señaló que no está de acuerdo en que se estigmatice a la mujer de San Pedro Garza García, Nuevo León, conocidas con el gentilicio de "sampetrinas".

“Me parece que cualquier cosa que critique cualquier perfil de un ciudadano no es sano y en ese sentido no comparte eso. No se debe estereotipar a ningún ciudadano de ningún lugar ni mucho menos para ponerle adjetivos y en ese sentido se puede traducir como una guerra sucia”, dijo la coordinadora del candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia.

Comentó que el video le ha llegado por varios contactos pero no ha recibido algún reclamo.

Explicó que será analizado por el equipo de trabajo y decidirán si realizan algún pronunciamiento al respecto.

En el vídeo viral se muestra a mujeres sampetrinas, con un estilo de vida enfocado en compras, viajes, reuniones, operaciones de botox y medicándose con pastillas para no ver la realidad.