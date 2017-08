Margarita Zavala, aspirante a la presidencia del país por el Partido de Acción Nacional (PAN) dijo sentirse convencida de convertirse en la próxima candidata a la presidencia por el PAN en 2018, sin embargo, no descarta la figura de independiente.



“Creo en los partidos y no descarto la figura (de independiente) y Nuevo León es muestra de que esto puede darse; pero estoy convencida de los partidos políticos; son instrumentos de la democracia pero lo que es importante es que los partidos se acerquen a los ciudadanos.



“Yo estoy con el PAN, estoy convencida de que seré candidata de Acción Nacional, y Nuevo León es una expresión también de lo que al final cuenta; las encuestas, que son una fotografía lo están diciendo”, aseguró.



Durante su visita a Monterrey, como parte de su gira “Yo con México”, dijo que le pide al PAN imparcialidad en la autoridad, para que la elección del candidato se realice sin “trucos y sin trampas”.



“Son condiciones parejas, el PAN tiene que buscar los métodos necesarios para que salgamos más fortalecidos”, indicó la ex primera dama de México, durante la administración de Felipe Calderón.



Respecto a la visita del también aspirante por Morena, Andrés Manuel López Obrador, en Nuevo León, en el municipio de Montemorelos, comentó que desconocía de su gira.



A pregunta expresa sobre las nuevas estrategias del PRI en las aspiraciones presidenciales, comentó: El PRI puede quitar los candados o ponerlos, el único candado que le pido que no quiten es donde están los ex gobernadores priistas.



Zavala se reunió con ciudadanos y simpatizantes en un reconocido edificio, en el centro de Monterrey, en donde acudieron Fernando Canales, ex Gobernador de Nuevo León, y ex Secretario de Economía y Energía del país; y Ugo Ruiz, ex alcalde de San Pedro.