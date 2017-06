No debemos ser alarmistas en temas de seguridad: Turner

Cuidar que no haya un incremento en los índices de inseguridad y no ser alarmistas, pidió Fernando Turner Dávila, secretario de Economía y Trabajo a la población.



Mencionó que existe una preocupación “normal” por el tema de seguridad en el estado y muestra de ello es la re ingeniería que el Estado, junto con la iniciativa privada harán del sistema de seguridad.



“No se ve que haya una preocupación por ese tema en este momento, más que la normal”.



Creo que no debemos de hacer declaraciones alarmistas, debemos de estar cuidando que no vaya a haber un incremento en los índices, ese es una preocupación del gobernador de todos los días y creo que debe de ser la misma preocupación de los empresarios”, mencionó.



El funcionario descartó, que en lo que respecta a Nuevo León, hayan sido ahuyentados proyectos de inversión por cuestión de inseguridad.



“En otras partes del país, puede ser que sí esté sucediendo, pero aquí en el estado no.



“El gobernador ha aprobado una reingeniería completa del sistema de seguridad, los empresarios importantes de Nuevo León están participando y están viendo que se están haciendo las cosas y hay que trabajar duro para terminar de blindar el estado”, mencionó.



La iniciativa privada tendrá una participación destacada dentro del sistema de información y procedimientos que el Gobierno implementará en la entidad.



Dicho sistema, que será importado de Nueva York, será implementado previo a un estudio que realizará la firma de seguridad Exiger Advisory.

​

Se prevé que para finales del año se comience a materializar la propuesta, donde “la IP está participando en estas acciones del estudio, con sus ideas y con su lana”, apuntó el funcionario.



El estudio tiene un costo que ronda el millón de dólares y, la mitad será aportada por el Estado mientras que el resto será financiado por las principales empresas de Nuevo León, de las cuáles no se han revelado sus nombres.