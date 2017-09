NL tendrá que migrar hacia una especialización

Nuevo León tendrá que migrar hacia desarrollos de parques industriales especializados para el sector energético, dado que estas empresas requieren de una mayor conectividad, acceso a ferrocarril y autopistas, además de otros parámetros que hoy en día no se tienen, dijo Sergio Resendez, director de la firma de bienes raíces Colliers International.



El directivo mencionó al Interpuerto, como un modelo a seguir por su interconectividad, acceso a ferrocarril y autopista “es un buen ejemplo de lo que se requerirá como modelo a seguir, y hoy en día hay pocas opciones que cumplen con estos parámetros porque es un sector nuevo”.



Sin duda, dijo, los desarrolladores de naves industriales ya están viendo este nicho de mercado, el sector energético requerirá de un grado de especialización, en México y aquí mismo hay parques industriales del sector automotriz, aeronáutica y ahora se empezará a ver la especialidad en parques industriales para el sector energético.



Consideró que la misma demanda irá creando e impulsando la construcción de estos espacios.



“Ya hay desarrolladores que se están apuntando, ya que estos parques son de alto valor agregado y hoy no todas las zonas industriales del estado cubren con esas condicionantes”.



Resendez señaló que las empresas del sector inmobiliario recibirán una segunda ola de inversiones en los segmentos industrial, comercial y habitacional, derivado de proyectos vinculados al sector energético que estarían aterrizando en la entidad para los próximos tres años.



Igualmente afirmó que ejecutivos de empresas del sector energético están tocando las puertas de corredores inmobiliarios solicitando información de terrenos para bodegas, oficinas e incluso arrendamiento de casas-habitación, esto será superior a lo que vivió Nuevo León cuando arribó Kia Motors.



Estiman una derrama económica para el sector inmobiliario de manera inicial de unos 30 millones de dólares, pero esto apenas empieza porque lo mejor está por venir, expresó el directivo de Colliers Internacional.



“Si bien esta cifra puede representar poco, estamos viendo apenas la punta del iceberg; lo que estamos viendo de inicio es expansión de oficinas y bodegas. Son empresas del sector eléctrico, gas natural, gas LP, estaciones de gasolinas y almacenamiento”, agregó.



Comentó que no es sólo Nuevo León, sino toda la zona Noreste que empieza a tener mayor dinamismo.