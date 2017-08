NL recaudaría sólo 500 mdp del nuevo impuesto a casinos: Aieja

Tras la recaudación de apenas el 10.7 por ciento del nuevo impuesto a casinos al primer semestre de este año, la Asociación de Permisionarios Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta (Aieja) asegura que el gobierno estatal se equivocó en sus estimaciones de recaudación y que a lo mucho captarían 500 millones de pesos.



Miguel Ángel Ochoa, presidente del organismo, indicó que desde que se estableció el nuevo impuesto advirtió que los cálculos no eran los correctos.



El gobierno de Jaime Rodríguez, proyectó una recaudación por 943 millones 321 mil pesos, sin embargo al primer semestre de este año sólo ha captado el 10.7 por ciento, que representa una cifra por 101 millones 256 mil pesos.



En el reporte del segundo trimestre indican que se realizó una reducción de un 50.98 por ciento a lo proyectado, por lo que la entidad recaudaría 480 millones 994 mil pesos.



“Desde el principio dijimos que nos parecía que no era impuesto legal, ¿quién estimó este impuesto?; no nos consultaron.



“Están mal los cálculos, obviamente redujeron las estimaciones porque eran muy exageradas. No hemos dejado de pagar los impuestos, los casinos están cumpliendo en forma, existe diálogo”, indicó.



Comentó que el impuesto deberá revisarse, ya que alguien externo les vendió que este sector era una “mina de oro”.



“Se puede recaudar como 500 millones de pesos, se los dije y creo que es lo que van a captar y les dije como recaudar estos mismos 500 millones bajo otro esquema, pero no quisieron y nosotros tuvimos que recurrir a los amparos”, señaló.



APERTURA DE SALAS

Actualmente Nuevo León cuenta con 26 casinos, empatando en cuarto sitio con Jalisco; en el primero se ubica Baja California con 42; Ciudad de México con 32, y Sonora con 28.



Al cierre de este año la entidad podrían llegar a contar con 28 unidades en total.



Ochoa indicó que se están reabriendo salas en la entidad, que podrían posicionarla en segundo lugar a nivel nacional en 2020, alcanzando 30 o 35 salas. Cada reapertura representa una inversión de cuatro millones de dólares.



En total, existen alrededor de 11 mil máquinas instaladas. Este sector genera siete mil empleos directos, y 21 mil indirectos.