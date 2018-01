Next Energy invertirá 50 mdd en granja solar

La empresa regiomontana Next Energy México invertirá unos 50 millones de dólares para construir una granja solar en Bacalar, Quintana Roo, cuya capacidad será de 50 megawatts, dijo Héctor Martínez, director general de la compañía.



“Iniciaremos la construcción a finales del primer semestre de este año; nuestra estrategia será desarrollar proyectos eólicos y solares en los próximos años y estar cerca de los consumidores”, señaló el empresario con más de 25 años de experiencia en el sector.



Detalló que esta planta suministrará de energía a cinco cadenas de hoteles y entraría en funcionamiento a mediados de 2019.



La granja solar atenderá a cinco cadenas hoteleras que están en la Riviera Maya y Cozumel.



Este proyecto es uno de los más importantes que desarrollará la compañía en este año, y el directivo comentó que adicionalmente traen en cartera otros planes, tanto de energía eólica como solar, por unos mil megawatts, en distintos estados de la República Mexicana, de los cuales no reveló detalles porque están en una fase de análisis.



Next Energy abastece desde hace cinco años electricidad para el alumbrado público a los municipios del área metropolitana de Monterrey desde la planta de energía eólica de Santa Catarina, cuya capacidad es de 22 megawatts.