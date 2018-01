Nevadas en EU ocasionarían escasez de gas natural

Si las fuertes nevadas que se están registrando en Estados Unidos se recrudecen podría ocasionar un racionamiento de gas natural en México, previó César Cadena Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León.



“Más que un problema de precios lo que vería más un problema de abasto, esto sí lo podríamos tener si se da ese escenario; ahí Cenegas tendría un papel preponderante en esta situación (…) sería el que cerraría la llave para controlar el consumo para todos”, añadió el empresario.



Consideró que "este es el problema que tenemos al ser dependientes e importar más del 60 por ciento de gas natural, de alguna forma estamos en manos de los Estados Unidos".



“Si bien es cierto que ellos necesitan el mercado mexicano para que subsista el negocio de gas natural, también nosotros requerimos de ellos para que nos abastezcan de ese energético”, subrayó.



Cadena, comentó “yo le temo más a un racionamiento que a un incremento en el precio del gas natural, y en ese escenario la escasez pegaría más que el segundo elemento”.



Consideró que de darse ese escenario el impacto sería de unos días no se visualiza una temporada larga.



Las actuales condiciones climáticas en Estados Unidos sí podrían pegar a México para un racionamiento en el gas natural.



Y lamentablemente México no puede suplir ese faltante con el que tuviera en el sureste del país, no existe forma de compensarlo, así que el único camino sería el desabasto de gas natural.



Descartó que en esta coyuntura de nevadas exista riesgo de escasez en la gasolina y el diésel, ya que éstas están muy al norte de Estados Unidos y México se abastece de las refinerías del sur de la Unión Americana.