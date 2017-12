Buen día queridos lectores, gracias por dedicar unos minutos para leer la columna De Café y Tecnología de esta semana.



Esta semana fue increíblemente fantástica, después de días de mucha presión para la entrega de uno de los proyectos que tenemos programados para esta semana, ver funcionar todo el sistema de audio y video, disfrutar con todos los sentidos las pruebas y el evento de inauguración, de verdad que no tiene precio.



Por otra parte, quiero platicarles acerca del Net Neutrality. Hasta el día de hoy, antes de la votación en la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos (la FCC, por sus siglas en inglés) existía una ley que protegía la neutralidad de la red, en palabras simples, cualquier usuario tenía acceso de manera igual al internet.



Ahora, los grandes proveedores de servicio podrán cobrar cuotas extras para mantener la velocidad de descarga en ciertos portales, por ejemplo, es probable que se lancen paquetes Premium para garantizar el poder ver canales de video bajo demanda, en caso de no contratarlo, el proveedor de servicio bajará la velocidad de descarga y prácticamente será imposible ver una serie de manera cómoda.



La pregunta es, ¿en qué afecta a nuestro país?, en lo personal, creo que muy poco, sin embargo puede despertar la intensión en México de hacer una acción igual. Para quienes viajamos y utilizamos el internet para ver algún programa en un canal de videos bajo demanda, es muy probable que el proveedor de servicios de internet en el aeropuerto cobre un dinero adicional para poder navegar con la velocidad adecuada en dichos canales.



Esta ley, afecta a quienes viven en Estados Unidos y tienen contratado un servicio de internet en este país. Pero como decía mi abuela, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.



Aunque muchas veces me he quejado de los proveedores de servicio de internet en México, me parece que el hecho de seguir disfrutando de la libertad y apertura del servicio de la red es un derecho que ahora aprecio mucho más.



El autor es Ingeniero Mecánico Administrador, especialista en sistemas de video, fundador de JSP Soluciones SA de CV y Director General de AVProShow, con experiencia en el Ramo de 19 años en la Industria.



Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.