Necesario debatir legalización de la mariguana: Meade

HERMOSILLO, Son.- Es necesario impulsar el debate en torno a la posible legalización de la mariguana en todo el país y no como una política que tenga un enfoque a regiones determinadas, como se ha propuesto para Cancún y Los Cabos, señaló José Antonio Meade Kuribreña.



El precandidato de la Coalición “Todos por México” manifestó que se debe tener consistencia en el diseño de políticas públicas y que no es apropiado tener políticas diseñadas para regiones, como es la propuesta de Enrique de la Madrid respecto a la mariguana, pues eso sería inconsistente.



“Lo que sí me parece es que debe haber un debate serio, un debate que coordine ese fenómeno, que tiene explicaciones que va más allá de las frontera, para que lo enfrentemos y nos hagamos cargo”, acotó en entrevista.



Meade Kuribreña descartó que sus propuestas sean refritos, ocurrencias o aspirinas contra males mayores y dijo que sus rivales no se han dado tiempo de analizarlas y leerlas, aunque señaló que quienes deben escucharlas son los posibles beneficiarios de ellas.



En ese mismo sentido aseguró que su precampaña va muy bien, tiene éxito en todas partes y que por tanto no existe la posibilidad de que sea sustituido como abanderado de la Coalición.



Asimismo, aseguró que él es muy respetuoso de los procesos internos que llevan los distintos partidos que componen la coalición y que en todo caso tendrá los mejores perfiles para tener fórmulas de candidatos exitosas y ganadoras.



Comentó además que tiene el respaldo de personalidades importantes del priismo, como es el caso de Manlio Fabio Beltrones, de quien dijo tiene años arropándolo, no sólo ahora como aspirante a la candidatura presidencial, sino que lo ratificó en dos ocasiones cuando era senador de la República.



“He estado orgulloso de contar con su apoyo”, aseguro Meade, quien durante el encuentro con la base militante del PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza, lanzó elogios al ex gobernador de Sonora de quien dijo: “Es un político talentoso, generoso, con visión de estado y estoy muy orgulloso de ser su amigo”.



El foro que se realizó en la capital de Sonora, contó con la presencia de la base militante y de dos exgobernadores que son Manlio Fabio Beltrones y Samuel Ocaña García.



En el foro, Meade ofreció un mensaje en donde insistió en que una política de respeto al medio ambiente, puede traer grandes beneficios a México, por ejemplo en el combate a la pobreza y a la insuficiencia alimentaria.



El precandidato se refirió a cinco puntos centrales de su visión al respecto, partiendo de evitar el desperdicio de alimentos y agua.