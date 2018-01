Multinacionales mexicanas aprovecharán plan fiscal en EU

El nuevo plan fiscal en Estados Unidos representa una gran oportunidad para que las multinacionales mexicanas inicien una fase de expansiones en la Unión Americana, sobre todo por el tema de la deducción inmediata de las inversiones que se lleven a cabo en activos fijos nuevos o usados, señaló Juan Carlos Silva, socio de impuestos corporativos de KPMG en México.



“Para las multinacionales mexicanas representa una buena área de oportunidad porque finalmente se tiene una tasa del 21 por ciento más baja de lo que se tenía hasta el año pasado. Y algo positivo es que esas subsidiarias en Estados Unidos van a pagar menos, así que es una buena oportunidad para realizar proyectos de expansión por el tema de que ahora se permite la deducción inmediata del primer año de la adquisición de activos productivos”, añadió el especialista.



Silva, comentó que existen empresas que han realizado ejercicios de proyecciones fiscales de cómo se verían sus negocios.



No obstante, expresó que todavía hay mucho camino por recorrer y habrá que esperar las reglas que aclararán muchas de las disposiciones del plan fiscal de Estados Unidos.



Devon M. Bodoh, líder de impuestos a cargo de Latinoamérica de KPMG en Estados Unidos, mencionó que el segmento de fusiones y adquisiciones mostrará mayor dinamismo con el nuevo plan fiscal.



El fiscalista ofreció una conferencia donde expuso 11 puntos clave del plan fiscal, una reforma que es la más importante de los últimos 30 años y cuyo objetivo es hacer más competitivo a Estados Unidos.



En los próximos tres años del periodo del presidente Donald Trump la ley fiscal representará un reto importante.



“Me parece que esta ley le da cierto sentido de permanencia independientemente sí Donald Trump se reelige o no, dado que vemos un movimiento agresivo por parte de distintos países para empujar leyes corporativas no necesariamente hacia abajo pero sí a un nivel alrededor del 20 por ciento, esto es algo que hay que tomar en consideración que el gobierno estadounidense ahora está mucho más alineado con la comunidad global similar a los países de G7 y creemos que será algo difícil de retractarse”.



…Aunque esperarán reacción de México

Las empresas no están pensando todavía en repatriar sus capitales a Estados Unidos para aprovechar la reforma fiscal, más bien están a la espera de qué ventajas competitivas puede ofrecerles el gobierno mexicano en una eventual reforma a su marco tributario, señaló Mauricio Hurtado, socio director de PwC México.



Sin embargo, si las autoridades mexicanas tardan mucho tiempo en tomar acciones para hacer contrapeso a la reforma del presidente Donald Trump, podrían detenerse proyectos de inversión planeados en México, advirtió.



“Los inversionistas están a la espera de cuáles pudieran ser las ventajas competitivas que el país puede seguir ofreciendo para poder tomar una decisión final. El reto es que en ese proceso hay veces que se detienen los proyectos de inversión, eso sí lo hemos visto de manera muy clara”, afirmó.



Consideró que uno de los riesgos de que la reacción de México a la reforma fiscal sea tardía, es que otros países se sigan moviendo (en términos fiscales) ante la intensa competencia por atraer inversiones, lo que ocasionaría que el país quede fuera de las preferencias de la comunidad de negocios.



“El hecho de que pase demasiado tiempo y los otros países sigan desarrollando esquemas atractivos, pues eso le va restando competitividad al país”, apuntó.