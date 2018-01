Multan a empresa por daños al ambiente

Por derramar aceite reciclado que afectó la flora y fauna de los ríos Santa Catarina, La Silla y San Juan, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) multó con dos millones 485 pesos a la empresa Retalsa, en Guadalupe.



La dependencia federal explicó que lo anterior sucedió como consecuencia de un incendio en las bodegas que la compañía tiene en dicho municipio.



“Dentro de las infracciones sancionadas se encuentra principalmente la afectación originada del derrame de 78 mil litros de aceite reciclado a una importante cantidad de flora y fauna ubicados dentro y fuera de los ríos”.



“El material contaminante corrió por la afluencia del río La Silla a lo largo 5.5 kilómetros hasta desembocar en el cauce del río Santa Catarina, para seguir a lo largo de una trayectoria de 37.5 km hasta encontrarse con el cauce del Río San Juan.



Profepa explicó que adicionalmente Retalsa “no acreditó la Remediación al suelo natural de la empresa, el canal pluvial y los márgenes del Río La Silla, no presentó plan de contingencia, no acredito la disposición final adecuada de todos los residuos recolectados tras la emergencia”.



Aunado a lo anterior, agregó la dependencia, la compañía no presentó en su totalidad los informes diarios de las acciones realizadas, requeridos la autoridad federal; no dio aviso inmediato y formal a la Profepa de la contingencia, no empleó el suficiente recurso humano y equipamiento para realizar las labores de limpieza y medidas de urgente aplicación dictadas por la Procuraduría, entre otras.