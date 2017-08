Morena representa una opción para los regiomontanos hacia el 2018

A pocos años de crearse el partido Morena, representado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), representa una tercera opción para los regios si hoy fueran las elecciones presidenciales.



De acuerdo con una encuesta realizada por la firma Electo, marca de Focus Consulting Group, en siete municipios de la zona metropolitana de Monterrey, se refleja que la intención del voto hacia Morena es de un 17 por ciento en promedio.



En las ciudades donde más destaca es en Guadalupe (en segundo lugar como opción) con un 26 por ciento; Apodaca, Santa Catarina y San Nicolás (en tercer sitio de las preferencias), con un 17 por ciento respectivamente.



Tatiana Clouthier, ex diputada federal del PAN y ex asesora de Delfina Gómez, quien fuera candidata de Morena por el Estado de México, indicó que Morena ha desplazado a otras marcas más conocidas en el pasado.



“Es interesante ver cómo una marca nueva, que es Morena, avanza con rapidez y es interesante ver que el PAN y el PRI, sobre todo el PRI, se cae en base a lo que ha tenido en Nuevo León; va de caída”, dijo.



Señaló que uno de los retos para Morena es que muestren a candidaturas locales competitivas para que suban la marca.



Respecto al PRI, consideró que difícilmente un candidato de la administración presidencial tendría buenos resultados.



“La marca del Presidente de la República es mal usada, y está tristemente el Presidente de la República, lo que quiere decir que a cualquiera que pongan del gabinete les va a ir mal porque no les dan los votos”, dijo.



APUESTAN POR EL PAN

Si hoy fueran las elecciones para elegir al presidente de México, la intención del voto de los ciudadanos de la zona metropolitana de Monterrey se decidiría por tener un gobierno del PAN.



La encuesta refleja que lidera las preferencias de voto con un 36 por ciento en promedio y el PRI con un 25.5 por ciento.



El municipio de San Pedro, destaca con el porcentaje más alto obtenido por el albiazul, con 45 por ciento.



Jesús Cantú, investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, dijo que la intención del voto de los regios ratifica lo que ha ocurrido en las últimas tres elecciones presidenciales, al decidirse la entidad por el PAN, por la cercanía que tienen los ciudadanos con este partido.



“Sería la cuarta vez que se pronuncia por el PAN, sigue apostando a este partido. No se puede calificar a un rechazo del actual gobierno porque esto ha sido constante, y se mantuvo cuando hubo gobiernos panistas y priistas”, dijo.



Advirtió que de existir alguna alianza del PAN con otro partido, esto tendría un impacto negativo.



Por su parte, Mauro Guerra, líder estatal del PAN dijo que los ciudadanos ven como una opción viable a su partido.



“Creo que cualquier aspirante albiazul puede abanderar este proyecto porque queremos hacer un frente común. Es factible (una alianza) porque hemos demostrado qué se requiere para sacar a los malos gobiernos del PRI”, señaló.



RECHAZO A INDEPENDIENTES

Pese a que Nuevo León tiene un gobierno independiente, en las preferencias de votos, la figura apenas sobresale con un tres por ciento, lo que refleja, de acuerdo con Cantú, en un rechazo por el gobierno del Bronco.



“Los independientes ya están, incluyendo el Gobernador, quien podría ser uno de ésos; y los independientes aparecen muy bajo; aquí sí se podría pensar que existe cierta decepción o falta de las expectativas”, señaló.