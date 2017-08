Modelo Rio Sedan de Kia Motors obtiene mala nota

El , un vehículo fabricado por la armadora coreana Kia Motors en México, fue calificado con dos estrellas en materia de seguridad, luego de una prueba de choque simulado realizado por el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe.



El automóvil, fabricado en el municipio de Pesquería, no logró alcanzar el puntaje máximo de cinco estrellas debido a que no ofrece frenos ABS ni control electrónico de estabilidad (ESC), señaló el organismo también conocido como Latin NCAP, en un comunicado.



“Sorprende ya que es un nuevo modelo de un segmento muy competitivo que en otros mercados ofrece ESC, más bolsas de aire y aún más seguridad”, agregó Latin NCAP.



Esta es la segunda vez que Latin NCAP evalúa la seguridad del modelo Rio en el año. En mayo, el organismo realizó una prueba de choque al modelo básico ensamblado en Corea del Sur, recibiendo la peor evaluación de seguridad para un pasajero adulto en comparación con otras pruebas realizadas al modelo.



Sin embargo, el organismo no especificó en qué lugares se llevaron a cabo las pruebas de seguridad.



Por su parte, Kia Motors aseguró que en toda la gama Kia, la seguridad es el punto principal en la armadora coreana.



El modelo Río en sus versiones hatchback y sedan prioriza la seguridad de sus pasajeros al integrar avanzados sistemas de seguridad para todos los autos que fabrican en su planta de Pesquería, Nuevo León.



Señaló que la cuarta generación de Kia Rio HB y Sedán, se caracteriza por su gran equipamiento y seguridad.



Esta cuarta generación incorpora una estructura reforzada en un 30 por ciento con acero altamente resistente en situaciones de impacto, adicionalmente en todas las versiones cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas y frenos ABS, control electrónico de estabilidad, señal de frenado de emergencia, seis bolsas de aire (conductor, frontales, laterales y tipo cortina), sistema de arranque en pendientes, ISOFIX, señal de frenado de emergencia.