Minimiza Ternium impacto si se llega a cancelar el TLCAN

Las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) han generado incertidumbre y cierta volatilidad, sin embargo en caso de no prosperar no tendrá un impacto significativo para Ternium, estimó Daniel Novegil, Director Generall de la empresa multinacional.

​

En conferencia con analistas para comentar los resultados del tercer trimestre, Novegil comentó que Estados Unidos (EU) tiene un superávit comercial con México en el sector del acero.



Por su parte, Máximo Vedoya, director de Ternium México y futuro Director General de la compañía, señaló que su visión a largo plazo de la relación comercial entre EU y México sigue siendo positiva.



“La integración comercial que sucedió en la región después de la implementación del TLCAN ha sido muy positiva para los tres países involucrados. Les ayuda a desarrollar las cadenas de valor del fabricante que permiten hoy a la región competir en buenos términos con cadenas de valor similares en Europa e incluso en Asia.



“No tengo dudas de que el acuerdo puede mejorarse y las negociaciones actuales podrían modernizarlo, considerando que ya tiene casi 25 años”, explicó.



Sin embargo, refirió que en caso de no lograrse un acuerdo seguiría una integración de la región bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).



“Creemos que la región, de acuerdo con el TLCAN, lo haría mucho mejor; pero no vemos un gran impacto para Ternium si el comercio entre los miembros del TLCAN se rige solo por las normas de la OMC, es decir, si deja de existir”, comentó.