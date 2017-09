México saldrá adelante con o sin TLCAN: Fernández Carbajal

México en esta coyuntura de renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) debe buscar ya el camino de la no dependencia hacia Estados Unidos y fincar su propio desarrollo económico, si bien en este momento está la posibilidad de un escenario donde no se logre renegociarlo, entonces es hora de ir por el camino de un crecimiento del mercado interno, expresó el empresario José Antonio Fernández Carbajal.



El presidente de Fomento Económico Mexicano (FEMSA), consideró que en cualquier escenario el país saldrá avante.



Aún con un escenario de no renegociación del TLCAN, dijo que es optimista sobre el éxito de la renegociación del tratado y opinó que en dado caso que no se diera, México operaría con las reglas de la OMC para continuar en el mercado internacional y el país se tendría que adaptar a esta nueva circunstancia.



“Nos vamos a adaptar bien y vamos a salir adelante; vamos a salir bien librados de todo esto”.



Consideró que mientras menos dependencia de nadie tengamos quizá a la larga sea mejor y si se renegocia el tratado que es la intención y lo óptimo se va a renegociar en condiciones que nos convenga a los tres países.



“Creo que es un buena oportunidad para crear la zona de competencia más importante del mundo donde seríamos ultra competitivos contra el mundo si lo sabemos entender entre los tres países”, señaló el empresario.



Pero insistió que cualquiera que sea el resultado de las renegociaciones, México saldrá adelante, “en algunas nos tardaremos más y en otras un poco menos pero de que a la larga vamos a estar bien no me cabe la menor duda”, enfatizó.



Y de la posibilidad que Andrés Manuel López Obrador llegue a la Presidencia de México, Fernández Carbajal fue cauteloso al responder y sólo mencionó que en cualquier circunstancia política México saldrá adelante.



Además expresó: “Yo creo que hay mejores opciones, sinceramente mucho más realistas y serias”.