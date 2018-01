México requiere un cambio de rumbo para volver a crecer

Proyecto. Hasta el momento no se han cumplido las promesas de campaña de EPN , al afirmar que con la reforma energética iba a bajar el precio de la gasolina.

México terminó 2017 con un pobre crecimiento económico, bajos salarios, falta de oportunidades para los jóvenes y alto grado de corrupción, lo cual debe llevar a un cambio de rumbo, dijo Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo.



Anaya señaló que este 2018 será más complicado que el año pasado, pero las elecciones de julio podrían representar una esperanza de un cambio de timón para que el país recupere nuevamente el crecimiento.



“Para el 2018 no hay más que dos alternativas: continuidad de este proyecto de Nación que nos ha llevado al fracaso, o un cambio para transformar a México. Y nosotros hemos resuelto, junto con López Obrador, estar a favor del cambio”.



El Partido del Trabajo, junto con Morena y Encuentro Social, ha manifestado su apoyo a la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador.



“Estamos teniendo el término de una administración cuyas políticas erráticas han llevado al país a una situación de postración muy difícil”, indicó.



Asimismo, mencionó que la administración de Enrique Peña Nieto prometió un crecimiento del 6 por ciento del PIB y el 2017 podría ser del 1.9 por ciento.



“Si restamos el crecimiento poblacional, que es 1.6 por ciento, prácticamente queda 0.3 por ciento y quizás este 2018, al restar el crecimiento poblacional, tengamos un crecimiento de 0”.



Comentó que la difícil situación económica se ve en la falta de empleos, los bajos salarios y en la corrupción que inunda el ejercicio de la vida pública.



“Hemos visto cómo la desatención a los jóvenes ha llevado a que el crimen organizado se nutra con ellos”, refirió Anaya.



Igualmente expresó que la gente no puede invertir “porque no puede con una doble tributación: pagar al fisco, que cada día más tiene una persecución sobre la gente que busca iniciar alguna actividad o una empresa, y pagar una segunda tributación, que es el cobro de piso al crimen organizado”.



El dirigente nacional del Partido del Trabajo dijo que buscan acabar con el proyecto neoliberal impuesto desde 1982 y que a la fecha ha tenido un crecimiento en promedio del 2.3 por ciento anual, que restando el crecimiento poblacional, llega al 0.7 por ciento, lo cual significa un estancamiento de la economía del país.



“Un país que se estanca, mientras los demás países avanzan, retrocede”, afirmó.