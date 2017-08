México puede levantarse de la mesa del TLCAN: Concamin

Si el presidente Donald Trump amaga con abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los negociadores mexicanos también pueden levantarse de la mesa, dijo Manuel Herrera, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin).



Cuestionado por EL FINANCIERO sobre la postura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la primera ronda, Herrera contestó que las manifestaciones del dirigente estadounidense son muy respetables, “pero lo que hay que poner sobre la mesa es que México está preparado también para levantarse de la mesa si fuera necesario”.



Y enfatizó que “nosotros no vamos a permitir como país ninguna medida que sea nociva para la economía mexicana o que atente contra la competitividad de México”.



Entrevistado durante su visita a Monterrey, a donde asistió al 5º Foro de Consulta sobre Financiamiento para el Desarrollo de Infraestructura, el dirigente empresarial confió en que el resultado final sea positivo para los tres países.



El líder de los industriales mexicanos recalcó que “ésta deberá ser una negociación equilibrada y que sea un ganar-ganar. No podríamos estar aceptando algunas cuestiones que no convengan a nuestro país”.



En cuanto al tema de los salarios en esta negociación, Herrera opinó que será un tema que se estará discutiendo de manera intensa.



“Cada país tiene su sistema laboral, cada país tiene sus reglas del juego, varían mucho unas de otras. Lo que nosotros tenemos que comprometernos es a respetar nuestra legislación laboral y eso tiene que hacer cada uno de los países”.



Respecto al Capítulo 19 del TLC, en torno a la solución de controversias, donde también hay puntos de vista encontrados, Herrera comentó que es importante contar con un esquema para resolver las controversias.



“El planteamiento de México ha sido que se tiene que mantener. Canadá ha estado en el mismo sentido”, afirmó el presidente de la Concamin.

FORO



Para impulsar un crecimiento sostenido y sustentable con mayor equidad social y regional, a través de la competitividad y la productividad, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, junto con la Concamin, el Infonavit y el Consejo Coordinador Empresarial, buscan elaborar el Programa Nacional de Infraestructura Sostenible 2030, por lo que realizaron el Foro Financiamiento para el Desarrollo de Infraestructura.



Aquí, los representantes empresariales resaltaron la importancia de contar con certeza jurídica, financiamiento, mayor obra privada y claridad en algunas asociaciones públicas privadas.