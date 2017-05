Para la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, México tiene claro el no dar un paso atrás a ningún tipo de proteccionismo, señaló Ildefonso Guajardo.



“No a los incrementos de ningún tipo de arancel, ni de cuotas que restrinjan el libre comercio o flujos mercantiles”, dijo el secretario de Economía.



Durante la conferencia magistral La Transformación de la Relación Bilateral México-Estados Unidos que ofreció el funcionario en el Foro Internacional del IMEF, expresó que hoy más que nunca se deben de tomar en cuenta los tiempos políticos tanto de México como de Estados Unidos, a fin de garantizar que lo que se negocie sea con la administración federal que gobernará los próximos seis años.



“Porque el mejor ejemplo se dio en la administración del presidente Obama, le dedicamos tres años a las negociaciones del TPP, firmamos con Obama y cuando llegó Trump lo tiró a la basura. Entonces quién va a garantizar el cumplimiento de lo que acordemos si los tiempos no se ajustan a los procesos electorales”, añadió.



Por ello, dijo que no hay de dos sopas, o se trata de hacer una negociación lógica, eficiente, clara y mandando señales a los mercados desde el primer día de las negociaciones del TLCAN de cuáles van a hacer los objetivos de la renegociación, o simplemente esto se va hasta después del 2018 sin ninguna garantía.