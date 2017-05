México llega bien para negociar TLC con EU

México llega con un excelente equipo de funcionarios, que sin duda, buscarán renegociar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) con un espíritu de ganar-ganar, señaló Roberto Reyes-Rico, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Grupo Monterrey.



Señaló que se deberán de poner sobre la mesa reglas más robustas y claras, es decir, se incorporarán sectores como energía, comercio electrónico y telecomunicaciones.



“La industria automotriz será uno de los temas más importantes de la agenda, dado que en este momento es el sector mejor estructurado dentro del TLCAN; habrá que cuidar muy bien, porque seguramente podría ser utilizado como una moneda de cambio”, indicó.



__ ¿Con estos elementos que hemos estado viendo, consideran que la globalización está teniendo su prueba de fuego?

__ Hace 25 años todo tendía a globalizarse, no sólo era la moda sino una realidad, pasaba en el mundo, apostaban por los mega mercados y economías a escalas; hoy parecería que en todos los sectores tuvo muchos beneficios, y si bien hoy no replantearnos la globalización sin ponerle reglas más robustas, modernizar un poco lo que está, hay cambios que hacer.



Pero creo que seguirá habiendo una gran vocación de los países, pero con reglas más claras.



Por ejemplo, en el caso de Norteamérica, una de las cosas es el tema de las reglas de origen, si bien hay un bloque de esta región y se pone una condición de tener aproximadamente el 62 por ciento de productos elaborados en Norteamérica, habría que afinar esa regla si esto es suficiente o moverla, esto es lo que habrá que renegociar.



__ ¿Cómo llega México para renegociar el TLCAN con Estados Unidos?

__ Nosotros vemos un grupo de funcionarios de primer nivel muy bien capacitados para sentarse a la mesa de negociación, creo que los elementos están claros, ha sido la postura desde el inicio de nuestro gobierno no buscar sacar ningún tipo de ventajas, sino buscar un ganar-ganar y cuando uno se sienta a la mesa a buscar este tipo de esquemas lo más probable es que los resultados puedan ser exitosos.



___ ¿Qué temas son los que México debe poner sobre la mesa y cuáles no?

___ Lo que no debe de permitir definitivamente es un trato injusto y donde se saquen beneficios en una sola de las partes, eso lo tienen muy claro.



La industria automotriz puede ser uno de los temas de la agenda más importantes, porque es uno de los sectores mejores estructurados dentro del TLCAN y que podría de alguna manera utilizarse como moneda de cambio para otros sectores que se quieren incorporar. Por ejemplo, sectores como energía, telecomunicaciones y comercio electrónico que no estuvieron presentes hace 25 años cuando se negoció el TLCAN, ahora serán incluidos.



Son industrias que deben entrar en el juego y serán parte en estas negociaciones.



Qué dar y qué no dar, eso habrá que ver que todos ganemos en esto.



__ ¿Cuál es el papel que desempeña la IP en las propuestas para el TLCAN, sobre todo porque hace 25 años hubo una participación muy activa?

__ Hoy en día tienen un rol importante, hay especialistas en cada sector. A nuestro entender ya está formado un grupo de especialistas muy robusto, de primer nivel igual o mejor que hace 25 años. Gente que está aportando muchísimo.



___ ¿Cómo incorporar a regiones como el sur del país para que se beneficien del TLCAN?

__ La realidad es que todos los estados, algunos más organizados que otros, tienen sus sectores, por ejemplo, en el sur la agricultura habrá que automatizar mejor los procesos y organizarse mejor en estos estados; y sí el beneficio de lo que se renegocie tendrá que ser para todo el país.

Ciertamente los que estamos mejor organizados como es el caso de Nuevo León, tiene posibilidades mayores de conseguir beneficios a corto plazo.



__¿Qué elementos pudieran presentarse y frenar la renegociación del TLCAN?



__ Alguna postura que no sea para buscar el beneficio de todas las partes, yo creo que en el caso de México lo ha dejado muy claro definitivamente vamos a ir por un ganar-ganar y si no probablemente hasta se ha comentado que nos pararíamos de la mesa. Eso de que nos pararíamos de la mesa sería para evaluar más a detalles las propuestas.



No va hacer fácil pero la capacidad está. En el gobierno norteamericano en el fondo la voluntad está porque estamos muy entrelazados y co-dependiente, así que no sería tan fácil pararse de la mesa y decir que se termina el tratado.