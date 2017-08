México la tiene díficil en el TLCAN: Cuellar

LAREDO, TX.- Para el Congresista demócrata por el estado de Texas, Henry Cuellar, el panorama para México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) luce difícil desde hoy, en el inicio de su renegociación, pero Estados Unidos debe ser cuidado también y no verse afectado por un “slogan político”, el cual Donald Trump explotó y sigue aprovechando desde su campaña a la presidencia.



“En la re-negociación del TLCAN no sólo estaremos haciendo política contra Trump y los republicanos, sino también contra los demócratas, muchos demócratas están en contra – de algunas las provisiones del Acuerdo- eso es lo que nos tocará resolver y eso podrá suceder en el 2018”, dijo Cuellar en entrevista con El FINANCIERO.



Aclaró que, “si desea disminuir el déficit de la balanza comercial de EU, Trump deberá de ver hacia el comercio que se tiene no sólo con México, sino también con otros países como China, que es mucho mayor.



“El TLCAN debe de seguir sus objetivos sin perjudicar los 1.3 mil millones de dólares de comercio entre México y Estados Unidos, y a los millones de trabajadores que dependen de este comercio, que es un hecho, y del cual dependen millones de trabajadores, no sólo de México sino también de la Unión Americana”.



Ya basta de politizar al tratado, “Trump lo debe tener claro, no debe perder de vista que por cuidar sus imagen política afecte los beneficios económicos que conlleva este acuerdo de comercio trilateral que tenemos con México y Canadá”.



“El comercio regional ha aumentado durante las dos primeras décadas del TLCAN”, enfatizó.