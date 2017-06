México cedió demasiado en acuerdo azucarero

Con el nuevo acuerdo azucarero entre México y Estados Unidos pierde la industria mexicana de este sector porque no tiene ningún principio de libre comercio, por el contrario, “nos están dando trato de colonias africanas”, dijo Enrique Bojórquez Venezuela, director general de la empresa Sucroliq, fabricante de azúcar líquida.



“El acuerdo no ha sido firmado por la parte estadounidense, así que éste puede caerse. Si no firman quiere decir que darán otra apretadita más, después de que hemos estado flojitos y cooperando. Si esto sucede se volvería a renegociar y muy probablemente se ceda más”, advirtió el empresario.



Ellos (EU-México) están diciendo que el volumen adicional lo tenemos garantizado, y eso está en duda, “o no hay garantía de que haya volumen adicional y es una de las cosas que están cuestionando los productores de Estados Unidos. Mientras no se ponga un freno a las importaciones estadounidenses de la fructuosa, México estará limitado”, indicó el directivo.



Insistió que lo ideal es que no haya dumping para ninguna de las dos partes, o bien, defenderse imponiendo un arancel al jarabe de maíz de alta fructuosa.



Tanto los gobiernos de Estados Unidos y México se precipitaron por la presiones políticas, pero los productores de ambas naciones están inconformes, señaló Bojórquez Valenzuela.



De no firmarse este acuerdo por la parte estadounidense, se estaría regresando a la amenaza que hizo Wilbur Ross de imponer cuotas compensatorias a la azúcar mexicana, por lo tanto se cerrarían de inmediato las puertas a nuestro producto en EU.



Sin embargo, consideró que de darse este escenario, México tiene elementos de defensa y de actuar de inmediato en contra de la fructuosa si quisiera (México), pero no lo hace “porque teme ir a una guerra comercial con su principal socio”, añadió el empresario.



Toda esta situación está ocasionando a que México produzca azúcar de bajo nivel de calidad y aceptar que la fructuosa entre al país a precios de dumping, esto es inaceptable para una nación que quiere renegociar un TLCAN con su socio al tú por tú.



Por otra parte, la American Sugar Alliance en EU, quería aún más por lo que no está satisfecha con el acuerdo.