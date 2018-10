México ante una encrucijada al inicio del mandato de AMLO

Fuente: Cortesía

Estimado lector, aunque algunos analistas políticos piensan lo contrario, el hecho de que las caravanas de centroamericanos coincidan con las elecciones intermedias en Estados Unidos –EU-podría significar que el gobierno de Donald Trump retenga la mayoría republicana en ambas cámaras, lo que sería perjudicial para México en la agenda actual y un paso más para que él asegure un segundo término.

La proliferación de la violencia y los gobiernos autoritaristas o totalitaristas combinados con las faltas de oportunidades en el mundo, incluyendo a Centroamérica han impulsado las diásporas en caravanas masivas y conflictos que muchas veces degeneran en guerras, bloqueos, y las zonas de desplazados y como resultado siempre el endurecimiento de políticas migratorias y comerciales.

Así, México se encuentra en una encrucijada también en un momento crítico para enfrentar un conflicto, que como todos los de las caravanas de migrantes se vuelven de corte multinacional y atraen los reflectores; por ello, es importante explicar el ambiente actual en México percibido desde EU, para entender las posibles consecuencias que esta situación pudiera traer para la región fronteriza de México y su futura relación con EU.

En México, iniciara un nuevo gobierno único en muchos aspectos y en el cual millones de mexicanos tienen cifradas esperanzas, pero como conforme avanza la fecha de la toma oficial de Gobierno, el presidente electo, permite conflictos de credibilidad innecesarios que generan inestabilidad en el ámbito económico y en la percepción internacional.

Será en México el primer Presidente socialista al frente, pero quizás también el primero que perdería popularidad aún antes del inicio del mandato debido a temas como la conformación de su gabinete por políticos de la vieja guardia no solo cuestionados por sus actuaciones pero posiblemente coludidos en complots de asesinato con candidatos del partido opuesto, entre otros. También el tema del nuevo aeropuerto -en manos de un tecnócrata de la vieja guardia quien formo parte del consejo de empresas quebradas y manipuladas en el sexenio de Salinas de Gortari, es calificado como error-.

En materia migratoria Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha declarado que los Derechos Humanos – y por tanto los derechos de asilo y libre tránsito,- se respetarán en México, bien, pero es el caso que Trump ha manifestado cierta simpatía por AMLO, -hasta hoy ha sido correspondida-, quizás cautelosa y políticamente, ganándose la buena opinión de AMLO quien pudiera estar comprando una falsa moneda. Hoy Trump empieza a pedir, y ha solicitado a través de fondos privados a Peña Nieto recibir dinero para expulsar a la caravana de migrantes, éste, rechazó la oferta pero el tema seguirá y cuando tome la silla AMLO el conflicto seguramente habrá escalado. Momentáneamente México ha convencido a algunos grupos de regresar, pero el problema persiste.

Trump, ha manifestado que cualquier país que apoye a esta caravana se le suspenderán ayudas y programas, -que ya ha ido recortando-, y adicionalmente, recordemos que el TLC/NAFTA aún está en la mesa de los legisladores -que Trump y el partido republicano mantiene el control, -como dijimos arriba- y este tema, relacionado con los temas de migración y del Muro, le darían la razón a Trump de sus promesas de campaña.

Mientras tanto la caravana sigue avanzando y los ánimos se caldean. Este fin de semana se dieron encuentros violentos en la frontera, Peña Nieto declaró que “el choque fronterizo no tuvo precedentes” y acusó a algunos de los migrantes de atacar a la policía. Esto significa que verdaderamente la escalada de la caravana se haga insostenible y que Trump acuse a México de no hacer lo necesario y cumplir sus amenazas de “cerrar por completo la frontera”, lo cual no se sabe que significa y sus alcances que podrían perjudicar hombres de negocios y tenedores de Visas legítimos.

Trump, también ha pedido como requisito para dar asilo a refugiados es que primero pidan asilo en el país de paso que les podría acoger como primera opción, lo que es inviable para la economía de México y no es una opción estable para quienes buscan refugio.

Según una encuesta de la Fundación Kaiser, la migración es el tema más importante para el 15 por ciento de todos los votantes y el 25 por ciento entre los votantes republicanos; los residentes de las áreas fronterizas, ya han empezado a limpiar sus armas “para defenderse” y Trump ha manifestado que enviara no ya a la Guardia nacional sino al ejército si no se detiene la caravana antes de llegar a la frontera.

El autor es analista político en Texas y experto en temas de la frontera México-Estados Unidos.

Opine usted: javier.amieva@hispanicinternational.com

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.