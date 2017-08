Mexicanos votarían por un candidato independiente: El Bronco

Tras afirmar que el 80 por ciento de los mexicanos votaría por un candidato independiente a la presidencia, el gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, aseguró que el país requiere de un presidente independiente.



“El 80 por ciento de la población encuestada dice que sí votaría por un candidato independiente.



“La mejor manera que este país avance es teniendo un presidente independiente, que no dependa de nadie”, dijo.



El Bronco reiteró que aún no ha tomado una decisión sobre su participación como candidato a la presidencia del país, ya que de tomarla sería en diciembre cuando lo informe.



El Ejecutivo reconoció haber recibido la invitación de alianzas para contender por la presidencia, sin embargo refirió que este tipo de acuerdos hacen ver a la persona como “pandillero”.



“No creo en los frentes, eso nos hace ver como pandilleros, y el país ya no quiere pandillas en los gobiernos.



“Yo creo que alguien que quiera ser presidente debe ir solo, no debe hacer ni alianzas ni ese tipo de cosas, y en esa condición debe conseguir la simpatía.



Comentó que en los frentes donde ha sido invitado a participar, todos quieren postular a sus amigos, pero que él propuso que la sociedad decidiera sobre quién debería representarlos.



Indicó que ha dialogado con Graco Ramírez, gobernador de Morelos e impulsor del Frente Amplio Democrático, así como con Rafael Moreno Valle, aspirante del PAN a la presidencia, entre otros.



El Bronco señaló que los partidos políticos deberían de “jubilarse”, ya que han sido causantes de los problemas actuales.



“Sigo pensando que los partidos políticos son los causantes de los problemas que tenemos hoy, creo que si los mandamos a su casa, y los jubilamos sin pensión, le iría mejor a este país.



“Ningún partido logra el 30 por ciento de la simpatía del 50 por ciento que vota, y eso es increíblemente difícil.



Agregó que en las elecciones se debería hacer uso de una segunda vuelta en las votaciones y que no se debe tener miedo a esta opción.