Menos víscera y más razón a la hora de votar, pide Peña Nieto

Razonar el voto y no hacerlo con las vísceras es lo que pidió el presidente de México, Enrique Peña Nieto, a los mexicanos en los comicios electorales de julio próximo.

En el marco de la clausura de la 28 Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNG), que se realizó en Monterrey, el mandatario federal aseguró que sea cual sea el resultado, será respetuoso de la decisión de los mexicanos.

“Próximamente los mexicanos habremos de decidir a quién confiar la conducción de nuestro país para los próximos años. Y yo espero y apelo que, en esa definición, los mexicanos razonen su voto”, mencionó

Peña Nieto añadió que “ya lo he dicho y espero que por ello el INE no me vaya a sancionar porque no me estoy metiendo con ninguno, ni a favor de ninguno de los candidatos, porque sobra decirlo, ustedes ya lo saben, cómo para qué lo digo”, comentó para luego ser ovacionado por los asistentes al evento.

“Pero no es eso lo que hay que decir, lo que hay que decir es menos víscera y más razón, porque hay que pensar con la cabeza, hay que tomar una definición de nuestra preferencia a partir de hacer una valoración real y objetiva de las propuestas de cada uno de los candidatos y la que más llene y satisfaga los anhelos de una sociedad”, continuó.

“Al final de cuentas, como Presidente de la República así como digo hay que razonar el voto y más que tomar definiciones desde la víscera, seré un Presidente respetuoso de la definición mayoritaria que tomen los mexicanos por quién habrá de encabezar la Presidencia de la República”, destacó.

Durante su discurso de clausura el jefe del Ejecutivo Federal aprovechó para hacer un comparativo de los avances de su gestión con los de los panistas Felipe Calderón y Vicente Fox, sin dejar de resaltar cada una de las reformas estructurales que implementó durante su sexenio, que concluye en diciembre próximo.

“Esta ha sido la única administración que ha tenido un crecimiento en su economía cada trimestre, y eso no ocurría hace 48 años (…) eso va a permitirnos que la economía en esta administración crezca del orden del 13 por ciento, que contrasta con el poco más del 7 por ciento que creció la administración pasada, con el poco más del 6 por ciento que creció la administración ante pasada. No establezco estos contrastes, no por querer pretender ser mejor que los anteriores, sino para significar el esfuerzo que hemos realizado y el impacto que han tenido reformas y políticas que hemos impulsado”